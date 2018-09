Hazard utíšil Anfield Road jedným z najkrajších gólov v kariére

27. sep 2018 o 10:11 SITA

LIVERPOOL. Anglický futbalový klub FC Liverpool vstúpil do aktuálnej sezóny 2018/2019 siedmimi súťažnými víťazstvami po sebe.

Prišiel však stredajší zápas šestnásťfinále domáceho Ligového pohára proti FC Chelsea a po prehre 1:2 je preč nielen víťazná šnúra mužstva z Anfieldu, ale aj možnosť získať trofej zo súťaže, v ktorej LFC doteraz triumfoval rekordne osemkrát.

Mužstvo nemeckého búrliváka Jürgena Kloppa v zápase viedlo od 58. min, keď sa akrobaticky presadil niekdajší útočník Chelsea Daniel Sturridge.

Hazard : Jeden z najkrajších gólov

Hostí to nezlomilo - v 79. min vyrovnal Emerson Palmieri a v 85. min predviedol svoju genialitu Eden Hazard. Z niekoľkých hráčov Liverpoolu si urobil "slalomové bránky" a nechytateľne zavesil - 1:2.

Keď sa novinári po zápase kapitána belgickej reprezentácie opýtali, či to bol jeden z najkrajších gólov, aké kedy strelil, odvetil:

"Určite je na vrchole môjho gólového zoznamu. A to aj preto, že som ho dal Liverpoolu," povedal Hazard pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports.

"Keď som dostal loptu, hľadal som nejakého spoluhráča, ale keďže som bol stále sám, snažil som sa s ňou dostať až k bránke. Podarilo sa to skvele a znamenalo to náš postup do ďalšieho kola," dodal jeden z najlepších hráčov MS 2018 v Rusku.

Klopp: Musíme viac držať loptu

Obidve mužstvá sa opäť stretnú už túto sobotu v domácej ligovej súťaži. Tentokrát sa bude hrať na londýnskom štadióne Stamford Bridge.

"Pre obe mužstvá to bol ťažký zápas. Chelsea má špecifický štýl hry. Musíte si naň zvyknúť, ale myslím si, že s pribúdajúcim časom sa nám to podarilo," poznamenal po zápase liverpoolský kouč Klopp.

"Prvý polčas bol z našej strany dobrý, po prestávke sme strelili gól, ale proti mužstvu ako Chelsea musíte viac podržať loptu. V opačnom prípade s ňou začne hrať súper a znova máte problém," dodal Jürgen Klopp.