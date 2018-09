Na MS v cyklistike 2019 bude po novom zmiešaná časovkárska mixštafeta

Jedným z dôvodov na zavedenie je aj podpora rovnosti oboch pohlaví.

27. sep 2018 o 12:04 SITA

INNSBRUCK. Tradičná tímová časovka mužov, ktorá sa na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku uskutočnila poslednýkrát, bude mať už o rok svojho atraktívneho nástupcu.

Prezident Medzinárodnej cyklistickej únie David Lappartient oznámil, že súčasťou MS 2019 v anglickom Yorkshire bude aj časovková mixštafeta, v ktorej by spoločne za jednu krajinu súťažili traja muži a tri ženy.

Biatlonová inšpirácia

Formát pretekov by mal byť nasledovný: trojčlenný mužský tím absolvuje jedno kolo s dĺžkou 14 km a potom odovzdá štafetu trojčlennému ženskému družstvu zo svojej krajiny.

Čas sa bude rátať cyklistovi, ktorý prejde cieľovou čiarou ako druhý. To isté platí o ženskom minitíme. Družstvá by mali tvoriť cyklisti a cyklistiky z výberov kategórie elite a do 23 rokov.

"Na túto myšlienku som prišiel počas sledovania biatlonovej štafety na februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Pomyslel som si, prečo by sme niečo také nemohli mať aj v cestnej cyklistike?," vysvetlil David Lappartient na webe Cyclingnews.

"Ihneď som sa s tým podelil s Garym Veritym, šéfom turistickej agentúry Welcome to Yorkshire. Jeho odpoveď bola kladná. Povedal. že chce mať túto súťaž ako prvý o rok v Yorkshire. Dali sme sa do toho a vykonali potrebné kroky," povedal Lappartient.

Horská cyklistika mixštafetu už má

Jednou z pohnútok pre zavedenie mixštafety v časovke je aj podpora myšlienky o rovnosti oboch pohlaví v športe.

"V horskej cyklistike sa nám čosi také podarilo s miešanou tímovou štafetou, tak prečo nie aj na ceste. V pretekoch s hromadným štartom to nie je možné, ale časovka to umožňuje," zamyslel sa Lappartient.

Riadiaca komisia UCI novinku odsúhlasila už v júni tohto roku, ale zámerne počkala s jej odtajnením až do majstrovstiev sveta v Innsbrucku.

"Dosiaľ sme to nekonzultovali s jazdcami ani národnými federáciami. Veríme, že odozvy budú pozitívne a záujem prejaví čo najviac krajín. Na rozdiel od doterajšej tímovej časovky v podaní jednotlivých sponzorských stajní budú víťazi tejto súťaže odmenení aj dúhovými dresmi pre majstrov sveta," dodal Lappartient pre Cyclingnews.