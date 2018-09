Pekarík už hral za rezervný tím Herthy, proti Bayernu by mal ešte chýbať

Slovák sa zotavuje zo zranenia.

27. sep 2018 o 18:03 SITA

BERLÍN. Dva a pol mesiaca po zranení kolena slovenský futbalista Peter Pekarík absolvoval tréning so spoluhráčmi z bundesligového tímu Hertha Berlín.

Pred tromi dňami už dokonca odohral jeden polčas vo farbách berlínskeho tímu do 23 rokov, aby sa rozohral. Napriek tomu stále nie je známe, kedy sa zapojí aj do súťažného diania v Bundeslige.

Na mieste pravého obrancu v čase neprítomnosti 31-ročného slovenského reprezentanta začal nastupovať Valentino Lazaro.

Herthe patrí po piatich kolách v bundesligovej tabuľke štvrtá priečka so ziskom desiatich bodov a najlepším strelcom tímu aj celej súťaže je štvorgólový Pekaríkov krajan Ondrej Duda.

"Pekarík ešte zrejme nenastúpi v piatkovom domácom zápase proti Bayernu Mníchov a ani 6. októbra proti Mainzu. To isté platí aj v prípade Mathewa Leckieho. Neskôr počas reprezentačnej pauzy by sa obaja mohli dostať do zápasového rytmu," cituje trénera Pála Dárdaia portál ligainsider.de.