Bude tlačiť bicykel aj Sagan? Vyskúšali sme si stúpanie na Hottinger Höll

O majstrovi rozhodne posledné stúpanie.

27. sep 2018 o 20:23 Miloslav Šebela, Innsbruck

INNSBRUCK. Má to byť šperk. Highlight, alebo inak povedané, vrchol majstrovstiev sveta v cyklistike 2018.

Lenže je to len úzka cestička, ktorá smeruje kamsi do lesa nad Innsbruckom.

Tu, v úzkych serpentínach Hottinger Höll (v preklade Hottingerské Peklo), sa v nedeľu rozhodne o tom, kto získa zlatú medailu, dúhový dres na nasledujúcu sezónu a k tomu večnú slávu.

Náročný kopec sme si vyskúšali na vlastnej koži.

Najbolestivejšia cesta

To, čo čaká cyklistov v úplnom závere, sme si prešli. Samozrejme, bez 250-kilometrového úvodu. Pretože by sa to pre nás - v lepšom prípade - stalo trojdňovými etapovými pretekmi.

Ale aj tento trojkilometrový úsek bol dostatočne intenzívnym zážitkom.