Ešte to nezažil. Ani jeden hráč Barcelony nám negratuloval, tvrdí brankár Leganés

Katalánci nečakane prehrali.

28. sep 2018 o 10:34 SITA

LEGANÉS. Španielsky futbalový klub CD Leganés v stredu prekvapil ligovým víťazstvom nad úradujúcim tamojším šampiónom FC Barcelona (2:1).

Brankár domácich Iván Cuéllar bol na správnom mieste pri viacerých príležitostiach Kataláncov, nepáčilo sa mu však pozápasové správanie súperov.

Podľa 34-ročného gólmana ani jeden hráč barcelonského tímu neprišiel zagratulovať mužstvu Leganés k nečakanému triumfu. Niečo podobné údajne ešte nezažil.

"Iste, Leganés je skromný klub, ale mám rád takých víťazov, ktorí aj po prehrách prídu zagratulovať svojmu protivníkovi. Barcelonskí hráči to však neurobili, neprišiel za nami nikto. Podľa mňa to nie je pekné gesto," povedal Cuéllar podľa webu denníka AS.

Barcelona si aj napriek prehre udržala prvé miesto v tabuľke La Ligy 2018/2019 so ziskom trinástich bodov.

Vedie zásluhou lepšieho skóre pred Realom Madrid, ktorý v stredu taktiež vyhorel na ihrisku FC Sevilla (0:3).