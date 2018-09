Inter chce v Škriniarovej zmluve výkupnú klauzulu, problémom môže byť plat

Milánsky klub si chce Slováka poistiť.

28. sep 2018 o 11:11 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MILÁNO. Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar by mal v najbližších dňoch predĺžiť kontrakt s talianskym klubom Inter Miláno.

Informujú o tom viaceré médiá na Apeninskom polostrove.

Prečítajte si tiež: Lobotka a Hamšík si mohli konkurovať, cena za Škriniara sa zdvojnásobila

Web calciomercato.com píše, že 23-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom by si mal finančne polepšiť. Škriniar by údajne chcel poberať viac ako tri milióny eur ročne plus bonusy, predstava Interu je údajne nižšia.

Škriniar si oblieka dres Interu od začiatku uplynulej sezóny, keď prišiel zo Sampdorie Janov. V ročníku 2017/2018 nevynechal v Serie A ani jednu minútu.

Funkcionári zo San Sira by taktiež do novej Škriniarovej zmluvy radi zakotvili výstupnú klauzulu, ktorá doteraz absentovala v pracovnom dokumente slovenského reprezentanta.

Jej výška má odplašiť možných záujemcov.