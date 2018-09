V minulosti to na šampionátoch nerobil. Sagan porušil tradíciu

Štvrtý titul? Ak nie teraz, tak o rok, vraví Sagan.

28. sep 2018 o 20:13 (aktualizované 28. sep 2018 o 20:50) Miloslav Šebela

INNSBRUCK. Mať tri tituly je skvelé, ale stále je možné pridať aj štvrtý, hlási slogan pred centrálou firmy Bora.

Posledné tri svetové šampionáty skončili rovnako. Pred tromi rokmi vyhral Sagan v Richmonde po sólovom úniku.

Predvlani v Katare neurobil ani jednu chybu, v momente keď sa pelotón rozdelil, vedel, že nemôže vpredu chýbať a pred cieľom prešprintoval všetkých súperov.

Vlani v Bergene to dlho nevyzeralo pre neho najlepšie. Pár kilometrov pred cieľom sa vedúca skupina rozdelila až na tri, ale v záverečnom kilometri sa skupina znovu spojila, na začiatku cieľovej rovinky už bol Sagan za Nórom Kristoffom.

V cieli sa tešil po tretí raz.

Nemá plán

Peter Sagan bude v nedeľu bojovať o štvrtý titul. "Na to, aby som vyhral štvrtý titul, by som musel mať veľmi veľa šťastia. Ak bojujete v šprinte je to aj trošku lotéria, ale keď je na trase toľko stúpaní ako nás čaká teraz, tak ťažko môžem súperiť s ľahšími cyklistami v kopcoch," hovoril.

„Ale aj keby to nevyšlo tento rok, tak možno sa to podarí na ten ďalší. Tento rok to bude naozaj trochu komplikovanejšie. Čaká nás veľmi náročný profil,“ pokračuje.

Tento rok však urobí jednu veľkú výnimku v porovnaní s predchádzajúcimi šampionátmi.