Po skvelom úvode do sezóny prehrali Košice druhýkrát po sebe. Tentokrát s majstrom

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Vedeli sme, že budeme hrať proti silnému tímu, ktorý mal dobrý štart do sezóny. Naše nasadenie bolo v úvode vysoké, vravel som mojim zverencom, aby zachytili najmä štart do stretnutia, to sa nám podarilo. Mali sme veľa striel. Vrátili sme aj k fyzickej hre, ktorá Bystricu vždy zdobila, predovšetkým v obrannom pásme to bolo z našej strany dobré. Odohrali sme solídny zápas, dostávali sme sa aj do šancí a teší ma najmä, že chlapci dodržali takmer všetko, na čom sme sa dohodli. Verím, že v tom budú pokračovať."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Mne sa to veľmi ťažko hodnotí. Prišli sme sem odviesť parádny výkon, ale prvá tretina bola strašná a zaslúžene sme inkasovali tri góly, no koledovali sme si aj o ďalšie. Banská Bystrica veľmi dobre korčuľovala, dala nám dva góly v presilovkách, na ktoré sme sa pripravovali, ale padlo im to tam. Od polovice druhej tretiny sme sa stali rovnocenným partnerom, ale máme problém s premieňaním šancí. Keď sa k nim už dostaneme, tak ich nevyužijeme. To je náš hlavný problém, Banská Bystrica vyhrala zaslúžene."