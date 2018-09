Orávik sa bráni: Mal som sa ozvať okamžite, teraz to ľutujem

Disciplinárna komisia SFZ v piatok potrestala hneď niekoľko hráčov.

29. sep 2018 o 11:51 SITA

ZLATÉ MORAVCE. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) zverejnila v piatok tradičnú týždennú úradnú správu, v ktorej sú zahrnuté aj nové informácie o kauze podozrenia z ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží pod hlavičkou SFZ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Podľa nich bol vtedajší hráč FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble Róbert Gešnábel potrestaný zákazom účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na 15 rokov. Proti rozhodnutiu sa však ešte môže odvolať.

Medzi podozrivými sa objavilo aj meno dlhoročného kapitána Zlatých Moraviec Petra Orávika. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar však odmieta akékoľvek spojenie s manipuláciou futbalových zápasov.

Nechcel udať kamaráta

"Vedel som, že moje meno bude v úradnej správe SFZ, keďže ma príslušné orgány vypočúvali v súvislosti s prípadom Gešnábel. Práve on ma totiž oslovil s tým, aby som predal zápas, čo som však rezolútne odmietol.

Prečítajte si tiež: V kauze manipulácie výsledkov lietajú aj mená bardejovských futbalistov

Akurát som si neuvedomil, že to musím nahlásiť. Bol to kamarát a myslím si, že 99 percent ľudí by kamaráta v takomto prípade ´nenatrelo´," povedal Orávik pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Rodák z Považskej Bystrice priznal, že Gešnábel za ním prišiel iba raz. Zlaté Moravce mali 1. apríla 2017 "pustiť zápas" Trenčínu (ViOn prehral 0:2, pozn.).

Keď si Gešnábel od Orávika vypočul negatívnu odpoveď, viackrát to už naňho neskúšal. "Nikdy v živote som to neurobil. Nemám čo skrývať. Všetko, čo som vedel, som povedal aj pred disciplinárnou komisiou.

Gešnábel sa ma opýtal, či ideme do toho a ja som sa ho hneď spýtal: ´Či ti šibe?´ Keď sa to potom prevalilo, hneď som sa priznal, že raz za mnou prišiel s ponukou. Teraz ma mrzí, že som sa neozval okamžite, mohol som si ušetriť veľa problémov," doplnil Orávik.

Gešnábel dostal 15 rokov

Ako SFZ uviedol už v predchádzajúcich stanoviskách, išlo najmä o manipuláciu za účelom výhry v stávkovaní uskutočnenú prostredníctvom organizovanej skupiny z Ukrajiny.

“ "Mám rodinu, ktorú musím živiť. Budem mať 30 rokov, ak dostanem stopku, bude to veľmi zlé." „ Peter Orávik

Vo väčšine prípadov manipulácie použili “ukrajinskí manipulátori” jedného z hráčov ako prostredníka, preto niektorí hráči netušili, že sú oslovení prostredníctvom ukrajinských manipulátorov.

Po vyhodnotení všetkých dôkazov, výpovedí a podnetov z monitorovacieho systému UEFA Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže rozhodol a uložil prvé disciplinárne sankcie nasledujúcim hráčom: Róbert Gešnábel, Michal Pintér, Vladimír Andraščík, Vladimír Staš, Peter Kosa.

Najhoršie obišiel práve prvý menovaný Gešnábel, ktorý bol potrestaný zákazom účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na 15 rokov.

Naposledy hráč Borčíc Kosa má pozastavenú činnosť na 15 mesiacov, Zlatomoravčan Pintér na jeden kalendárny rok, futbalisti Bardejova Vladimír Staš a Vladimír Andraščík dostali 9-mesačnú stopku.

Nevie aký trest čakať

Naopak, Lukáš Mravec, ktorý hrával v minulej sezóne za Borčice, sa môže vrátiť do profesionálneho futbalu, pretože pozastavenie výkonu športu bolo v jeho prípade zrušené.

Prečítajte si tiež: Mal ovplyvňovať zápasy ešte ako hráč Zlatých Moraviec. DK SFZ suspendovala Gešnábela

"Mám rodinu, ktorú musím živiť. Budem mať 30 rokov, ak dostanem stopku, bude to veľmi zlé. Skrátka, som teraz mimoriadne sklamaný. Neviem, na aký trest sa mám nachystať, ale ak to bude toľko, čo dostal Pintér, bude to veľká rana.

Gešnábel musí mať poriadne za ušami. Mrzí ma, že do toho zatiahol mňa a asi aj ďalších. Keď ma oslovil, šlo to u mňa jedným uchom dnu a druhým von. Myslel som si, že ani on do toho nejde. Bol to náš najlepší strelec, chodil medzi nami stále vysmiaty. Nemohol som tušiť, čo je za tým," poznamenal Peter Orávik.