Nahnevané médiá: Mourinho nemá rád novinárov a už ani hráčov

Manchester United prežíva slabý štart sezóny.

30. sep 2018 o 12:20 SITA

MANCHESTER. José Mourinho bol kedysi futbalovo výnimočný, preto aj vznikla prezývka "The Special One". Časy sa však zmenili.

Prečítajte si tiež: Newcastle s Dúbravkom prehral doma s Leicestrom, Liverpool stratil prvé body

"Dnes už je len tieňom samého seba. Nemá rád novinárov, rozhodcov a a už ani vlastných hráčov. Prehra Manchestru United na ihrisku West Hamu (1:3) podčiarkla najhorší vstup slávneho klubu do ligovej súťaže na Britských ostrovoch za posledných 30 rokov.

Ak tretia prehra v siedmom zápase nezatrasie pozíciou Mourinha, čo už potom bude s Manchestrom. Radšej dajte tento džob Michaelovi Carrickovi, Zinedinovi Zidanovi alebo aj komukoľvek inému," píšu nahnevané anglické médiá.

"Máme predpoklady odohrať jednu z najhorších sezón v histórii klubu," uviedol Rio Ferdinand, bývalý skvelý obranca United a dnes televízny futbalový expert.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nahnevaný na Pogbu

V sezóne 1989/1990 prehrali United pod vedením vtedy ešte málo skúseného trénera Alexa Fergusona štyri z úvodných siedmich stretnutí v Premier League a celkovo vo všetkých súťažiach mali po ôsmich zápasoch len dve remízy.

Prečítajte si tiež: Pogba kritizoval spôsob hry United. Mourinho mu zobral post zástupcu kapitána

Ešte v tej istej sezóne vybojovali prvú z 38 trofejí pod vedením Sira Alexa a ten potom svoj úspechmi naplnený angažmán na Old Trafforde ťahal až do roku 2014.

Mourinho mal nadviazať na zlaté časy, ale zatiaľ to skôr vyzerá na nepriaznivé klubové obdobie.

Momentálne je slávna značka na 10. mieste Premier League s 10 bodmi a 10 strelenými gólmi v 7 zápasoch.

Mourinho pôsobí nahnevanejšie ako kedykoľvek predtým, Francúzovi Paulovi Pogbovi vzal kapitánsku pásku a vyhlásil, že si ju nezaslúži, lebo kritizoval hru tímu.

United prehral s West Hamom

https://www.digisport.sk/wp-content-uploads-2017-10-digitalz_iframe_test-html/?vimeo_video_id=292479689

Smrdí to veľkým problémom

Čierny týždeň United odštartovala domáca remíza 1:1 s nováčikom najvyššej súťaže z Wolverhaptonu.

“ Viacerí hráči, ktorí prišli do Manchestru v poslednom čase, na to herne nemajú. Najhoršie však je, že im chýba aj bojovnosť. „ Rio Ferdinand

Nasledovala prehra 2:3 v penaltovom rozstrele v šestnásťfinále Ligového pohára s druholigovým Derby County a napokon už spomenutých 1:3 proti West Hamu na Olympijskom štadióne v Londýne.

"Takto to ďalej nejde, už to naozaj smrdí veľkým problémom. Vedenie klubu musí riešiť situáciu s trénerom, budúcnosť toho súčasného je ohrozená," pokračoval v kritike Rio Ferdinand.

Nevzal si však na mušku len 55-ročného Portugalčana, ale aj jeho zverencov.

Na United niektorí nemajú

Najmä defenzívni hráči Ashley Young, Chris Smalling, Scott McTominay a Luke Shaw údajne kvalitou nestačia na špičkových súperov z iných tímov.

"Viacerí hráči, ktorí prišli do Manchestru v poslednom čase, na to herne nemajú. Najhoršie však je, že im chýba aj bojovnosť. Proti West Hamu bolo vidno, že nedrú do úplného vyčerpania a nebojujú o svoje miesta v zostave," myslí si Rio Ferdinand.

Aj sám Mourinho priznal slabú športovú formu viacerých svojich hráčov, hoci sa po prehre s West Hamom nezabudol posťažovať.

"Ak nie ste v ideálnej forme, zrazu sa objavia ďalšie problémy, všetko je akoby proti vám. Prvý gól sme dostali z ofsajdu, tretí po chybe rozhodcu," cituje Mourinha aj portál idnes.cz.