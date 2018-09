Valach: Od Sagana nemôžeme chcieť, aby všetko zachraňoval

Tréner Ján Valach hodnotí vystúpenie Slovákov na MS.

30. sep 2018 o 18:50 Miloslav Šebela, Innsbruck

Čakali ste, že takto skoro odstúpia slovenskí cyklisti z pretekov?

„Bral som to realisticky a vedel som, že okrem Petra to budú mať ostatní pretekári ťažké. Veril som, že vydržia na trati dlhšie. Teda čo sa týka kontinentálnych jazdcov. Ale nemal som na výber v tom, že by sa niekto javil lepšie, bol silnejší v kopcoch.

To je krutá realita slovenskej cyklistiky. Na výber nie je nič. Myslím si, že pri kontinentálnych jazdcoch treba porobiť zmeny, je tam zlá situácia. Pretekári výkonnostne slabnú. Treba sa zamyslieť ako ďalej.“

Bolo stúpanie do Igls veľmi náročné?

„Áno, bol to ťažký a dlhý kopec, ale niektoré veci sa do určitého kilometra dali zvládnuť. Na jednej strane viem, že chalani robili všetko, čo mohli. Aj príprava prebehla v poriadku, ich prístup bol perfektný a za to im ďakujem. Ale na druhej strane realita je, že výkonnosť je slabá a treba sa zamyslieť kam chceme ísť. Ale ani tu nebol cyklista Petrových kvalít a podobnej charakteristiky.

Peter stál na štarte, pretože obhajoval titul. On dokáže robiť zázraky. Ale dnes tu stojíme pri autobuse po stoosemdesiatich kilometroch. Dnes Peter zázrak nespravil. Aj keď ho niekto možno očakával. Ale iní pretekári jeho kvalít sa tomu vyhli a ani sem neprišli. Stúpanie to bolo dlhé a keď nastúpili vrchári, tak tie čísla hovoria jasne.

Nemôžem nič kritizovať. Peter sa pripravoval tvrdo a všetko prebiehalo tak ako má, aby dal zo seba všetko.“

Prevláda vo vás trochu sklamanie z výsledku?