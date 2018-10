Boli už mŕtvi. Príbeh futbalistov, ktorí vyrastali vo vojne

Džeko a Kolarov mali v detstve ťažký osud.

1. okt 2018 o 15:35 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Keď ako deti hrávali futbal na ulici, počúvali vojenské sirény, výbuchy a videli padajúce lietadlá.

Ich život bol odlišný v porovnaní s inými deťmi.

Obaja vyrastali v bývalej Juhoslávii počas občianskej vojny. Neľahký osud ich ešte viac posilnil a stali sa známymi futbalistami.

Hoci reprezentujú inú krajinu, spoločne oslavovali anglický titul s Manchester City a v súčasnosti hrávajú za AS Rím.

„Narodil som sa v Sarajeve v 80. rokoch. Počas vojny boli chvíle, keď sme museli prestať hrať futbal. Keď začali hučať sirény, museli sme sa schovať do bunkru,“ priznal pre The Players Tribune Edin Džeko, reprezentant Bosny a Hercegoviny.

„Keď zatvorím oči, stále to počujem. Neboli to sirény, na ktoré sme boli zvyknutí. Bol to iný zvuk. Niečo ako z filmu, ale znelo to hrozivo. Pozreli sme sa na oblohu a uvideli lietadlo, ktoré padalo na zem. Bolo to vojenské lietadlo zostrelené nad Belehradom,“ spomína pre rovnaký portál srbský futbalista Aleksandar Kolarov.

Cieľom bolo rozkričať susedov

Aj takýto bol život v bývalej Juhoslávii na začiatku deväťdesiatych rokov. Hrať futbal na ulici bola radosť spojená so šialenstvom, keďže zakaždým to mohol byť ich posledný zápas.

„O vojne som toho veľa nevedel. Keď sa začala, bol som šťastný, pretože sme nemuseli chodiť do školy. Mohol som byť viac s kamarátmi a futbalovou loptou,“ reagoval 32-ročný Kolarov.

Keď mal štrnásť, spolu s bratom a mamou sedeli v obývačke a sledovali španielsku telenovelu. Neskôr v noci v televízii počuli, že Belehrad je bombardovaný.

„Prvé dva dni sme nevyšli z domu. Snažili sme sa spať cez ozveny z výbuchov, ktoré sa v diaľke rozliehali. Počuli sme lietadlá nad hlavami, z čoho sme mali nočné mory,“ dodáva.

Jeho otec bol obchodným asistentom a matka pracovala pre miestnu spoločnosť. Kým rodičia boli v práci, s bratom mali dom len pre seba.