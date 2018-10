Mourinho je oslabený ako jeho tím, nedeľa prinesie súboj trénerských velikánov

Čo sa udialo a udeje v Anglicku?

2. okt 2018 o 16:08 DIGI Sport, Branko Cap

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=292287410

Skauti slávneho veľkoklubu avizujú, že za daného stavu, tam žiadne hviezdy nechcú prestúpiť. Kabína rozdelená na Pogbovcov a Mourinhovcov, najhorší vstup do ligy za 29 rokov, ale predovšetkým zúfalý futbal a iba 10 bodov v tabuľke. Taká je realita.

Plán prenosov z PL - 8. kolo Piatok 5.10. 21:00 Brighton – West Ham Sobota 6.10. 18:30 - Manchester United – Newcastle

Manchester United – Newcastle 20:30 - Záznam Leicester – Everton Nedeľa 7.10. 13:00 - Fulham – Arsenal

- Fulham – Arsenal 15:15 - Southampton – Chelsea

Southampton – Chelsea 17:00 - Liverpool – Manchester City

Najlepšie platený hráč klubu, ako aj ligy, Alexis Sánchez ani v základnej jedenástke. Klubový pokladník dobre vie, že predčasný odchod manažéra bude luxusne drahým špásom.

Ako to celé napokon dopadne, bude top témou najbližších dní.

Mať na lavičke víťazného žolíka je tajným snom každého klubu. Olivier Giroud bol mimoriadne platným ešte v drese The Gunners (19 gólov), ale Daniel Sturridge to má v Liverpoole tiež slušne rozbehnuté.

Ako striedajúci hráč dal gól číslo 17, ale aký! Na Stamford Bridge to bol síce napokon remízový, ale atraktívny duel. Mimochodom najlepším žolíkom ligy bol Jermain Defoe, ktorý dokázal takto skórovať 24-krát.

Arsenal ťahá sedem zápasovú šnúru výhier

Ivan Cavaleiro o tom vie svoje. Dal svoj vôbec prvý gól po 94 sekundách od nabehnutia na trávnik z lavičky a Wolves sa tak naďalej vezú na pozoruhodnej nováčikovskej vlne. Debut ako hrom!

Arsenal vyhral aj svoj siedmy zápas v rade za sebou. Watford bol viac ako zdatným súperom, ale Emeryho taktika začína zaberať. Španiel sa tak môže pochváliť, že ako jediný manažér v lige vyhral v septembri každý ligový zápas.

Konečne pozitívne správy pre slávny klub, ktorý prežíva v tomto kalendárnom roku mimoriadne turbulentné obdobie.

Klopp vs Guardiola

Kolo s poradovým číslom osem ponúka súboj najväčších kandidátov na ligový titul, ale aj zaujímavú konfrontáciu top manažérov. Poznajú sa z Bundesligy, Ligy majstrov a samozrejme Premier League.

Klopp verzus Guardiola, to je vždy gólová smršť a veľké taktické manévre. Zatiaľ 7:5 pre charizmatického Nemca. Na Anfield by to mohol byť futbalový „Rock and Roll““, takže si rezervujte čas na zápas týždňa Liverpool FC – Manchester City v nedeľu od 17.00 exkluzívne na Digi Sport 4.

Góly kola

Zápas West Hamu s ManUtd priniesol hneď dve gólové lahôdky. Felipe Anderson sa predbiehal s Marcusom Rashfordom, kto dá krajší gól. Napokon bol spokojnejší brazílsky legionár, keďže jeho kladivári získali cenné tri body. Gylfi Sigurdsson hodil za hlavu nepremenenú penaltu proti Fulhamu a o pár minút neskôr zaskočil brankára chalupárov nechytateľným obstrelom. Eden Hazard zas hviezdil proti Liverpoolu a potvrdil svoje ambície stať sa top strelcom celej súťaže.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=292879373

Zákroky kola

Paulo Gazzaniga bol pôvodne angažovaný ako tretí brankár Tottenhamu, ale v tejto sezóne dáva jasne najavo, že by mu pristal aj post jednotky. Mladý Kepa z Chelsea s výzorom člena chlapčenskej skupiny predvádza spoľahlivé výkony na Stamford Bridge a svoje umenie naplno preukázal aj proti Liverpoolu. Joe Hart si zaspomínal na staré časy a proti Cardiffu vytiahol zopár utešených kúskov.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=292879390

Moment kola

Liverpoolčania neprehrali úvodných sedem kôl novej sezóny a rovnako dobre odštartovali aj ročník 2008/09. Vtedy však the Reds finišovali len na druhej pozícii. K majstrovskému titulu po troch dekádach by im mohol pomôcť aj znovuzrodený Daniel Sturridge, ktorý dal proti Chelsea svoj 50. gól v PL v červených farbách.

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=292879428

Sumár kola