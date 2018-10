Cibulkovej sa darí aj v Pekingu, v osemfinále vyradila svetovú deviatku

Slovenka zvládla trojsetový boj.

3. okt 2018 o 17:45 (aktualizované 3. okt 2018 o 19:04) SME.sk, SITA, TASR

PEKING. Slovenská tenistka Dominika Cibulková postúpila do štvrťfinále na turnaji WTA Premier v čínskom Pekingu (dotácia 8 285 274 amerických dolárov, tvrdý povrch).

V stredajšom osemfinále zdolala turnajovú i svetovú deviatku Američanku Sloane Stephensovú za 123 minút 4:6, 6:2, 6:3.

Vo štvrťfinále nastúpi slovenská tenistka proti rovnako nenasadenej Lotyške Anastasiji Sevastovovej.

Vo vzájomnej bilancii stále vedie Američanka

Bývalá svetová štvorka Cibulková mala dobrý vstup do stretnutia, keď v prvom sete viedla už 3:0. Američanka však vyrovnala na 3:3 a napokon triumfovala 6:4.

Druhý set patril Slovenke a o víťazke musel rozhodnúť až tretí. V ňom Cibulková viedla už 4:0 a v deviatej hre na postup využil hneď prvý mečbal.

Peking - osemfinále: Dominika Cibulková (SR) - Sloane Stephensová (USA-9) 4:6, 6:2, 6:3 /za 123 minút/

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (30. v rebríčku WTA) a o štyri roky mladšia Stephensová (9.) odohrali piate vzájomné stretnutie.

Slovenská tenistka si na svoje konto pripísala druhé víťazstvo.

Predtým naposledy sa stretli na vlaňajšom US Open, Stephensová zvíťazila v druhom kole 6:2 5:7, 6:3.

V roku 2016 na turnaji v mexickom Acapulcu zviedli súboj vo finále o celkový triumf, z titulu sa po tuhom boji v troch setoch 6:4, 4:6, 7:6 (5) tešila Američanka.

"V prvom sete bol môj výkon kolísavý, veľakrát ma ovplyvnili pokazené lopty. V druhom a treťom sete som hrala agresívnejšie a vyplatilo sa mi to. Začala som si veriť a hrala som si to svoje. Stephensová je veľmi dobrá hráčka, ťažko sa proti nej vyhráva. Bol to super zápas a teším sa z toho," povedala Cibulková pre TASR.

"So Sevastovovou sa dobre poznáme, je veľmi šikovná. Bude to iný zápas, ale verím, že podám rovnako dobrý výkon aj vo štvrťfinále," doplnila Cibulková.

Úspešné obdobie

Cibulková na predchádzajúcom turnaji jesennej ázijskej série v čínskom Wu-chane dokráčala do štvrťfinále, v ktorom nestačila na neskoršiu celkovú víťazku podujatia Bielorusku Arynu Sobolenkovú.

Vo Wu-chane pritom dokázala zdolať aj Rumunku Simonu Halepovú, aktuálnu svetovú jednotku.

Predtým sa Cibulková dobrými výkonmi prezentovala na grandslamových turnajoch - na US Open postúpila do osemfinále a vo Wimbledone sa predstavila medzi najlepšou osmičkou.

Súhrn stredajších stretnutí:

2. kolo:

Caroline Wozniacka (Dán.-2) - Petra Martičová (Chor.) 7:5, 6:3

Karolína Plíšková (ČR-7) - Alexandra Sasnovičová (Biel.) 6:3, 6:4

Šuaj Čang (Čína) - Timea Babosová (Maď.) 6:1, 6:2

Osemfinále:

Dominika Cibulková (SR) - Sloane Stephensová (USA-9) 4:6, 6:2, 6:3

Anastasija Sevastovová (Lot.) - Donna Vekičová (Chor.) 6:3, 6:2