Chce zmeniť koncept hry. Novým trénerom slovenských futbalistiek je Kopúň

Doteraz pôsobil ako asistent.

3. okt 2018 o 17:59 TASR

BRATISLAVA. Peter Kopúň sa stal trénerom ženskej futbalovej reprezentácie. Tri roky pôsobil pri národnom tíme ako asistent hlavného kouča.

"Pred posledným kvalifikačným zrazom v auguste boli hlasy, že by som mohol byť jeden z adeptov. Je to veľká pocta. Dohodli sme sa, že po kvalifikácii sa môžeme rozprávať, či si aj ja viem predstaviť pôsobenie v tejto funkcii," prezradil Kopúň pre futbalsfz.sk.

"Chvíľu som bol neistý, predsa je to iná zodpovednosť. Bolo by mi to možno ľúto, keby som tú šancu nevyužil. Ženský futbal nie je tak v popredí, preto by bolo lepšie, keby tam bol človek, ktorý rozumie ženskému futbalu," pokračoval 33-ročný tréner.

"Môžeme hneď od začiatku zapracovávať ďalšie hráčky, ktoré prichádzajú. Možno zmeniť veci, o ktorých si myslíme, žeby nám mohli pomôcť byť kvalitnejším tímom. Veľkú rolu u mňa zohralo víťazstvo v poslednom zápase v Severnom Írsku," priznal.

"Základné pravidlo je disciplína, to bolo aj v minulosti pri tréneroch Huckovi a Pakuszovi. Čo sa týka plánov, chceme zmeniť koncept hry. Máme novú filozofiu pre reprezentačné družstvá a chceme ju implementovať do ženskej reprezentácie," dodal Kopúň.