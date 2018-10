Ronaldo o údajnom znásilnení: Kto chce byť známy, spomenie moje meno

Futbalista obvinenia rázne odmieta.

3. okt 2018 o 20:12 TASR

LAS VEGAS. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo má podľa vlastných slov čisté svedomie v prípade údajného znásilnenia Američanky Kathryn Mayorgaovej.

Skutok sa mal stať v júni 2009 v Las Vegas.

Ronaldo: Je to výmysel

Prečítajte si tiež: Ronaldo mal v roku 2009 znásilniť Američanku. Išlo o priateľský sex, bráni sa

"Popieram tieto obvinenia. Znásilnenie je ohavný čin, ktorý je proti všetkému, čomu verím. Niektorí ľudia sa chcú zviditeľniť prostredníctvom môjho mena. Je to všetko vymyslené, no to je súčasť mojej práce. Kto sa chce stať známy, spomenie moje meno. Všetko je v poriadku a ja som šťastný," citovala 33-ročného hráča agentúra AP.

Aby Mayorgaová o celej záležitosti mlčala, Ronaldo jej údajne vyplatil 375 000 dolárov. Teraz sa bude prípadom zaoberať americký súd.

Päťnásobný víťaz ankety o najlepšieho futbalistu sveta podľa FIFA odmieta, že ženu znásilnil, podľa jeho slov s ním mala sex dobrovoľne.

Chce vedieť, či znásilnil aj ďalšie

Údajná obeť o deň neskôr podstúpila lekárske vyšetrenie a vec oznámila polícii, i keď bez mena útočníka. Právny zástupca ženy teraz na súde v Nevade napadol dohodu o mlčanlivosti, ktorú vtedy podpísala.

Mayorgaová podľa vlastných slov po udalosti podstúpila terapiu a v prvom roku takisto pila veľa alkoholu. Jej život sa vraj zlepšil až po piatich rokoch, aj tak ale dodnes podľa posudku psychiatra trpí depresiou.

Žena sa o celej udalosti rozhodla otvorene hovoriť aj preto, aby sa zistilo, či Ronaldo neznásilnil aj ďalšie ženy.