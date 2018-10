Podľa trénera bol pri debakli najlepší Halák: To nie je dobrá vizitka

Boston začal sezónu debaklom.

4. okt 2018 o 9:19 TASR

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu Capitals úspešne vykročili za obhajobou titulu v zámorskej NHL, vo svojom úvodnom zápase nového ročníka rozdrvili na domácom ľade Boston 7:0.

V drese Bruins sa predstavili aj dvaja Slováci, kapitán hostí Zdeno Chára si počas 18:36-minútového pobytu na ľade pripísal tri strelecké pokusy a dve mínusky.

Brankár Jaroslav Halák zasiahol do hry až v 28. minúte za stavu 5:0 pre domácich, keď po piatom góle vystriedal medzi žrďami Fína Tuukku Raska.

Z 18 striel inkasoval dva góly. V úvodnú noc sezóny sa na ľade objavili celkovo traja slovenskí hokejisti, premiérový súťažný zápas za Montreal odohral Tomáš Tatar.

Canadiens prehrali v Toronte 2:3 po predĺžení, Tatar počas 17:08 min vyslal na bránku súpera dve strely.

Najlepší hráč bol Halák

Vo Washingtone si užili diváci veľkolepý hokejový večer - najprv pred úvodným buly vyvesili pod strop Capital One Areny majstrovskú vlajku, ktorá bude Capitals pripomínať zisk ich premiérového titulu.

Následne sa úradujúci šampión pohral s Bostonom. Na zápas nebude v dobrom spomínať Rask, ktorý dostal päť gólov z 19 striel.

Po tom, čo v druhej tretine inkasoval tri góly z troch striel za sebou, prepustil miesto v bránke Halákovi.

"Nemám chuť ani hovoriť o výkone nášho tímu. Treba sa pozrieť v prvom rade na seba. Som tam na to, aby som dal svojmu mužsvu šancu zvíťaziť, čo sa dnes nestalo. Dostal som tri ľahké góly. Musím sa pozrieť do zrkadla a čím skôr to odčiniť," sypal si popol na hlavu Rask.

Jeho náhradník Halák, hoci naskočil do hry v náročnej situácii, dokázal v prvom súťažnom vystúpení v drese Bostonu pomôcť tímu a pribrzdiť trochu súpera v rozlete.

"Chytal dobre. Bol náš najlepší hráč. A to nikdy nie je dobrá vizitka pre tím, keď najlepší hráč je náhradný brankár," poznamenal tréner hostí Bruce Cassidy.

Eller doplatil na gólovú radosť

Bruins sa vo Washingtone nedarí, prehrali tam už 13. zápas v sérii (0-3-10).

"Chýbal nám duch súťaživosti. V otváracom zápase by mali byť chalani trochu hladnejší po víťazstve," dodal Cassidy.

V závere duelu sa pobili útočník Bostonu Brad Marchand s domácim Larsom Ellerom, ktorý si z pästného súboja odniesol krvavú ranu na hlave.

"Za stavu 7:0 oslavoval pred našou striedačkou. To nebolo potrebné. Dal som mu to vedieť," vysvetlil Marchand.

V závere duelu sa pobili útočník Bostonu Brad Marchand s domácim Larsom Ellerom. (zdroj: TASR/AP)

Úspešná premiéra trénera Washingtonu

Capitals naštartovala úvodná ceremónia, keď na svetelnej kocke premietli video z najlepších momentov majstrovskej sezóny a Ovečkin obkrúžil klzisko so Stanleyho pohárom.

"V tej chvíli mi napadlo, že môžeme ten moment pretaviť v našu výhodu. Dvadsaťpäťminút sledujete všetko z ľadu, nasávate atmosféru z videa a z divákov na tribúne a súper zatiaľ sedí v kabíne a nerobí nič," povedal Oshie.

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) Góly: 1. Oshie (Bäckström, Niskanen), 2. Kuznecov, 25. Ovečkin (Bäckström, Oshie), 27. Dowd (Walker, Smith-Pelly), 28. Kuznecov (Carlson, Holtby), 36. Carlson (Ovečkin, Bäckström), 51. Eller (Stephenson, Orpik). Brankári: Holtby - Rask (28. HALÁK), strely na bránku: 37:25, 18.506 divákov

Bäckström vďaka asistencii pri jeho góle dosiahol jubilejný 800. bod v NHL.

Švédsky tvorca hry sa stal po Ovečkinovi (1124 bodov) a Slovákovi Petrovi Bondrovi (825) tretím hráčom Washingtonu, ktorý dosiahol túto métu. Capitals využili v zápase až štyri presilové hry.

"Dobre sme sa pripravili po mentálnej stránke. Fanúšikovia hučali ako blázniví, po tej predzápasovej ceremónii sa nám zdvihla hladina adrenalínu a energiu sme si so sebou zobrali do prvých minút," vyslovil sa najproduktívnejší obranca minulej sezóny John Carlson.

Vydarenú premiéru na striedačke Washingtonu zažil nový hlavný tréner Todd Reirden, ktorý po konci minulého ročníka nahradil Barryho Trotza.