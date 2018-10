Slovensko to zrejme bude bolieť. Svetový pohár má zmeniť revolučná zmena

FIS hodlá pristúpiť k zníženiu počtu pretekárov na štarte.

4. okt 2018 o 11:56 SITA

ZÜRICH. Mužské preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sú s veľkým počtom pretekárov časovo zdĺhavé a málo atraktívne.

Preto Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) hodlá pristúpiť k zníženiu počtu pretekárov na štarte a to drasticky takmer až na polovicu.

Do dvoch rokov by podľa zámerov FIS na pretekoch SP malo súťažiť nie 80 zjazdárov ako doteraz, ale iba 45 až 50.

To už nie je Svetový pohár

Táto revolučná myšlienka je jeden zo záverov nedávnej kalendárovej konferencie FIS vo švajčiarskom Zürichu.

“ Je pravdepodobné, že aj takým lyžiarskym hegemónom ako je Rakúsko vo Svetovom pohári iba 5 pretekárov. „ Portál ORF

"Priemerne 80 ľudí na štarte, to už nie je Svetový pohár. A 92 pretekárov v úvodných pretekoch sezóny v Söldene, to je poriadna komplikácia," vysvetlil šéf mužskej časti Svetového pohára Markus Waldner pre APA.

"Preteky s redukovaným štartovným poľom prinesú pre organizátorov viaceré výhody. Aj televízne stanice tento krok privítajú, lebo budú môcť lepšie predať svoj produkt," dodal Waldner.

Zmeny do dvoch rokov

Už v najbližšej zime sa zavedie pravidlo, že veľké lyžiarske krajiny ako Rakúsko, Francúzsko či Švajčiarsko budú môcť do pretekov poslať maximálne 7 lyžiarov.

V ďalšej sezóne by potom mala nastať redukcia aj u stredne veľkých a menších lyžiarskych krajín vrátane Slovenska, ktoré tento zásah bude zrejme bolieť.

Zamýšľané zmeny by sa kompletne mali zaviesť do praxe do dvoch rokov.

Momentálne sa stále diskutuje na spôsobe ich uskutočnenia. Ďalšie podstatné informácie k tejto téme padnú na jarnej konferencii FIS v chorvátskom Dubrovníku.

"Je pravdepodobné, že vo finálnej verzii zostane aj takým lyžiarskym hegemónom ako je Rakúsko vo Svetovom pohári iba 5 pretekárov," píše portál ORF.