Na Roubaix mal Sagan vážny problém. Priznal to v knihe My World

Sagan v knihe hovorí o troch sezónach v dúhovom drese.

4. okt 2018 o 14:36 (aktualizované 4. okt 2018 o 14:56) Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Peter Sagan za svoju kariéru vybojoval už viac ako stovku víťazstiev. Ťažko ich porovnávať, ktoré je viac cenné ako druhé. Sám však stavia veľmi vysoko tohtoročný triumf na Paríž – Roubaix. Klasike, ktorú cyklisti volajú Peklom.

Rozdiel medzi úspechom a neúspechom je niekedy v detailoch. Saganovi skutočne nechýbalo veľa a 8. apríla by na velodróme v Roubaix nemal víťaznú trofej.

V lepšom prípade by bol rád, ak by prišiel do cieľa bez zranení.

Historku o tom, ako sa mu podarilo prekonať v závere jednej z najnáročnejších klasík vážne problémy prerozprával v autobiografii My World, ktorá mapuje jeho tri roky v drese majstra sveta.

V predaji je od 4. októbra.

Tušil, že sa nesmie prezradiť

„Prešli sme jeden z ďalších úsekov pavé a hneď som si všimol, že niečo je zle. Pozrel som sa na riadidlá a vravím si: Do riti,“ opisuje Sagan.