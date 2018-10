Trnava urobila nevídané chyby. Prvý gól beriem na seba, tvrdí Chudý

Trnava u súpera po prvý raz prehrala.

BRATISLAVA, ISTANBUL. V kádri Fenerbahce Istanbul by ste futbalistu s číslom dvanásť hľadali márne.

Klub toto číslo zo súpisky vyradil na počesť svojich fanúšikov, ktorí symbolizujú dvanásteho hráča.

Ohlušujúca atmosféra panovala na štadióne Sükrüa Saracogla aj počas duelu Európskej ligy, v ktorom domáci privítali trnavský Spartak.

Slovenský majster v predošlých štyroch európskych súbojoch u súperov ani raz neprehral a inkasoval iba dva góly.

V úvodnom zápase základnej D-skupiny navyše zvíťazil nad favorizovaným Anderlechtom Brusel 1:0.

Ďalší prekvapivý výsledok už Trnavčania nedosiahli. Na istanbulskej pôde prehrali 0:2, keď oba góly strelila najväčšia hviezda domáceho tímu Islam Slimani.

Hodnota kádra je 11-krát vyššia

Pred zápasom boli futbalisti Fenerbahce jasnými favoritmi, hoci v tureckej lige sú po siedmich kolách až na štrnástom mieste. A z posledných ôsmich súťažných zápasov vyhrali iba raz.

Hodnota istanbulského kádra je 92 miliónov eur, čo je 11-krát viac ako v prípade trnavského (8 miliónov eur) . Dokonca len samotný Slimani stojí dvakrát toľko, čo všetci hráči Trnavy dohromady.

V prvom polčase však výrazný rozdiel medzi tímami nebolo vidieť. Trnavčania sa spoliehali na kompaktnosť a zodpovednosť. Domácich do šancí príliš nepúšťali.

Najväčšiu hlavičkovú šancu Slimaniho zlikvidoval brankár Martin Chudý.

Trnavčania sa po zisku lopty snažili ihneď priamočiaro zaútočiť. Sľubnú šancu na vyrovnanie mal Vakhtang Čanturišvili, ostatné akcie domáca obrana na čele s Martinom Škrtelom bez ťažkostí odvrátila.

„Tím veľkého mena vidíme s priemerným výkonom. Trnava je na hranici excelentného výsledku,“ priznal po polčase spolukomentátor RTVS a bývalý futbalista Karol Kisel.

Škrtel bol jednoznačným lídrom

Po zmene strán urobili Trnavčania dve fatálne chyby, akým sa v predošlých európskych dueloch vyhýbali. Inak spoľahlivý brankár Chudý nedôrazne vyrazil loptu, čo využil na otvárací gól Slimani.

"Prvý gól beriem na seba, išiel som do skrumáže, s niekým som sa tam zrazil a nevyboxoval som to tak, ako som chcel. Odrazilo sa to k nim, boli tam tuším traja sami, takže šťastie pre nich a smola pre nás," reagoval pre TASR Chudý.

Onedlho hostia nezvládli situáciu, keď v šestnástke mali siedmich hráčov, kým domáci dvoch. Slimani si napriek tomu našiel miesto a hlavou skóroval.

Slovák Martin Škrtel (pri lopte) v zápase proti Trnave. (zdroj: TASR)

"Paradoxne, v prvom polčase sme hrali horšie, ale inkasovali sme v tom druhom. Nemáme sa však za čo hanbiť. Pre niektorých hráčov bolo sviatkom hrať na takomto štadióne,“ priznal v rozhovore pre RTVS tréner hostí Radoslav Látal.

Trnavčania nastúpili v základnej zostave s deviatimi Slovákmi, ktorých dopĺňal Čech Jakub Rada a Gruzínec Vakhtang Čanturišvili.

Na domácej strane bol kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Do zostavy Fenerbahce sa vrátil po ľahšom zranení. Bol ako skala, dirigoval obranu a patril k najlepším hráčom na ihrisku.

„Bol jednoznačným lídrom Fenerbahce,“ priznal Kisel.

"Bol to pre mňa špecifický zápas. Prvýkrát proti slovenskému tímu a špeciálne proti Trnave. Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas, boli sme v neľahkej situácii a nutne sme potrebovali zvíťaziť. Podarilo sa nám to a som rád," zhodnotil Škrtel.

"Stretnutie so Škrtelom bolo oživením zápasu. Každý z nás ho pozná, je to veľká osobnosť. Celá obrana Fenerbahce bola postavená na ňom," uznal Marek Bakoš, útočník Trnavy.

Postup? Treba rozbiť Dinamo Záhreb

Trnavčania hrali aj s troma hráčmi, ktorý ešte môžu hrávať za výber do 21 rokov. Tradične napravo hrali Andrej Kadlec s Erikom Jirkom.

Svoju univerzálnosť na ľavej strane obrany ukázal 20-ročný Matej Oravec, ktorý jediným gólom rozhodol domáci súboj s Anderlechtom. Hoci hráva skôr v strede zálohy, tentoraz zaskakoval za zraneného Matúša Čonku.

Prečítajte si tiež: Daň za rozkopaného slovanistu

"Pre mladíkov ako Oravec či Jirka sú tieto zápasy veľká skúsenosť. Máme na čom stavať a vôbec si nemyslím, že sme outsidermi skupiny,“ tvrdí Látal.

Čiastočne tým zmenil svoju rétoriku. Pred každým zápasom, aj v predkolách, totiž zdôrazňoval, že jeho tím je v pozícii outsidera.

"Bol to podobný zápas ako s Anderlechtom. Viac na lopte bolo Fenerbahce. My sme chceli využiť nejakú ich chybičku pri rozohrávke, párkrát tam boli nejaké náznaky, ale Fenerbahce ukázalo väčšiu kvalitu," uviedol kapitán Boris Godál.

V druhom zápase skupiny Dinamo Záhreb zvíťazilo nad Anderlechtom 2:0 a so šiestimi bodmi je na prvom mieste. Trnavčania majú tri body, rovnako ako Fenerbahce.

A najbližšie privítajú 25. októbra doma Dinamo Záhreb. S najväčšou pravdepodobnosťou sa bude hrať bez divákov, keďže UEFA udelila Trnave trest za rasistické prejavy divákov.

"Trnava stále môže zabojovať o postup. Dôležité bude, aby doma rozbila Dinamo Záhreb,“ myslí si Kisel.