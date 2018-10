Chudý: Prvý gól beriem na seba, mohli sme uhrať remízu

Brankár Spartaka v prvom polčase svoj tím výrazne podržal.

5. okt 2018 o 8:37 SITA

ISTANBUL. Brankár futbalistov Spartaka Trnava Martin Chudý v prvom polčase štvrtkového duelu D-skupiny Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku Fenerbahce Istanbul svoj tím výrazne podržal.

Do zúfalstva privádzal najmä hviezdneho útočníka Islama Slimaniho, ktorému zneškodnil viaceré príležitosti. Krátko po zmene strán však 29-ročný brankár urobil chybu, aká sa na európskej úrovni trestá.

Buď oboma rukami alebo vôbec

Chudý v 52. min vyboxoval loptu priamo na kopačku Slimaniho, alžírsky reprezentant bez väčších problémov otvoril skóre a postavil základný kameň triumfu domáceho Fenerbahce 2:0.

"Mrzí ma to. Išiel som do ťažkej lopty, chcel som to boxovať, zrazil som sa s vlastným spoluhráčom, vykoľajilo mi to lakeť a netrafil som loptu tak, ako som chcel.

Beriem to na seba, bola to moja chyba. Do takej lopty musím ísť dvoma rukami a vyboxovať to inde alebo tam neísť. Mali sme aj smolu, že sa to odrazilo priamo k ich hráčovi," sypal si po zápase popol na hlavu rodák z Považskej Bystrice.

Neodpískaná penalta

Slimani je vôbec prvým strelcom, ktorý prekonal Chudého v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2018/2019. Po čistom konte v domácom dueli proti Anderlechtu Brusel inkasoval Spartak Trnava po 142 minútach.

Slimani napokon skóroval ešte raz, v 69. min spečatil dvojgólové víťazstvo tureckého vicemajstra presnou hlavičkou. Chudý verí, že od Spartaka sa tentokrát odvrátila futbalová šťastena.

"Sami sme postavili súpera na koňa. Pri troche šťastia sme mohli uhrať remízu. Nastala i situácia, keď mal súper ruku v šestnástke, rozhodca to mohol pískať a výsledok mohol byť iný," zhodnotil niekdajší brankár Dukly Praha či FK Teplice.