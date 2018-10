Sagan ukončil súťažnú sezónu: V cyklistike dlho odpočívať nemôžete

Slovenský cyklista pokrstil v Londýne svoju autobiografiu My World.

5. okt 2018 o 12:05 SITA

LONDÝN. Slovenský cyklista Peter Sagan vo štvrtok v Londýne pokrstil svoju autobiografiu "My World" a v rámci návštevy Veľkej Británie zamieril aj do tamojšieho známeho denníka The Guardian, kde čelil zaujímavým otázkam fanúšikov.

Trojnásobný majster sveta odpovedal na seriózne aj vtipné podnety a niektorými reakciami tradične pobavil.

Lýtka po otcovi

Čitateľov Guardianu zaujímali veci spojené s cyklistikou, ale aj so vzhľadom žilinského rodáka. "Ako je možné, že máš také obrovské lýtka? Sú skutočne enormne veľké," spýtal sa Chris.

"Je to vďaka môjmu otcovi, on ich má ešte väčšie ako ja. Je to určite zásluha genetiky," vyjadril sa Sagan, ktorý prostredníctvom fotky reagoval aj na to, do akej výšky si holí nohy.

Prezradil, že iba po úroveň, kde sa začínajú jeho nohavice. Slovák takisto vysvetľoval, že objem jeho vlasov je prirodzený aj bez pomoci špeciálnych prostriedkov.

Futbal, hokej ale i tanec

“ ,,Cyklistika je náročná v tom, že ak dlho oddychujete, potom sa ťažko dostanete späť do formy." „ Peter Sagan

Dvadsaťosemročný člen tímu Bora-Hansgrohe o sebe povedal, že cyklistika nie je jediným športom, ktorý ho baví. Vo voľnom čase sa venuje viacerým aktivitám.

"Občas pre zábavu robím bojové športy, niekedy si zahrám futbal a sporadicky hokej. Takisto som absolvoval hodiny tanca a v rámci tréningu robím gymnastické cvičenia a chodím plávať.

V období, keď som bol doma, som sa venoval aj bežeckému lyžovaniu a turistike v horách."

Sezónu bude riešiť až keď začne

Vystúpenie na majstrovstvách sveta v Innsbrucku bolo pre mladšieho z cyklistických bratov Saganovcov posledné v tejto sezóne. Záver kalendárneho roka využije predovšetkým na oddych a nad pretekmi zatiaľ nerozmýšľa.

"V prvom rade si chcem odpočinúť. O budúcej sezóne začnem uvažovať vtedy, keď sa začne. Teraz mám v pláne absolvovať niekoľko nesúťažných podujatí a potom by som chcel ísť na týždňovú dovolenku.

Cyklistika je náročná v tom, že ak dlho oddychujete, potom sa ťažko dostanete späť do formy," vysvetľoval.

Výsledkami sa nestresuje

Šesťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France síce nechcel konkretizovať svoje budúcoročné ciele, ale čitateľom Guardianu odpovedal aspoň na to, aké sú jeho ambície vo zvyšku kariéry.

"Možno sa budem pokúšať o ďalšie víťazstvo na klasikách Okolo Flámska alebo Paríž-Roubaix. Nikdy som nevyhral Miláno-Sanremo, hoci mi dvakrát chýbalo veľmi málo.

Možno sa zameriam na ďalší svetový šampionát alebo olympiádu. V prvom rade chcem však zostať pokojný a užívať si cyklistiku. To je môj prvoradý cieľ. Nechcem sa zbytočne stresovať výsledkami," dodal Sagan.