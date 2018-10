Bude sa vo futbale zastavovať čas? Orgán FIFA chce zabrániť zdržovaniu

V neďeľnajšom stretnutí Premier League bola lopta v hre len 42 minút.

5. okt 2018 o 12:47 SITA

LONDÝN. Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) sa údajne chce zaoberať plytvaním času v priebehu futbalových zápasov.

Ako referuje denník The Times, IFAB premýšľa nad zavedením možnosti zastavenia času. Táto novinka by mala eliminovať nešportový prejav zdržiavania hry.

Deväť minút vďaka autovému vhadzovaniu

Vo futbale sa v ostatných rokoch zakorenila tzv. hra na čas, ktorá zahŕňa rôzne simulovanie hráčov, pomalú rozohrávku autových vhadzovaní či iných štandardných situácií, čo sa nepáči predstaviteľom IFAB.

Vhodným príkladom je nedeľňajší zápas anglickej Premier League medzi Cardiffom a Burnley (1:2), v ktorom bola lopta v hre iba 42 minút čistého času.

Až deväť minút si pre seba "ukradol" hráč waleského mužstva Sean Morrison, keď sa pripravoval na dlhé autové vhadzovania.

Najväčšia zmena od malej domov

IFAB je orgán Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorý má vo svojej kompetencii zmeny futbalových pravidiel.

Ak by sa zaviedlo spomenuté pravidlo o zastavení času, bola by to asi najprelomovejšia zmena od roku 1992, keď brankárom zakázali chytať do rúk prihrávku od spoluhráča, tzv. malú domov.