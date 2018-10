Juhoafričan sa učí slovenskú hymnu. Chce sa dostať na olympiádu

Víťaz šiestich turnajov PGA chce na olympiádu.

5. okt 2018 o 16:42 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Olympijské hry v Tokiu môžu byť pre športových nadšencov zaujímavým osviežením.

Slovensko doteraz súťažilo v tradičných športoch, pričom medailové úspechy patrili predovšetkým vodným slalomárom, kanoistom či strelcom.

Lenže o dva roky na hrách v Japonsku by mala byť slovenská vlajka aj pri nových olympijských športoch, ako sú lezenie, skejtbording a golf.

Manželka ho učí po slovensky

Na golfovom turnaji by mal dokonca štartovať reprezentant, ktorý ešte pred pár rokmi patril vo svetovom rebríčku medzi elitu a má na konte šesť víťazstiev na turnajoch PGA Tour – Rory Sabbatini.

Profesionálny golfista sa narodil a vyrástol v Južnej Afrike, lenže v posledných rokoch má blízko ku Slovensku.

Pozdraví sa po slovensky, hoci potom radšej prejde do angličtiny.

„Moja slovenčina nie je najlepšia. Učím sa, ale ide to veľmi pomaly. Slovenčina je veľmi komplexný jazyk. Musím si dávať pozor na to, čo hovorím, pretože niektoré podobné slová majú opačný význam,“ ospravedlňuje sa.

Sabbatini ešte nemá slovenský pas. Na úradoch však podal žiadosť o získanie občianstva. Jeho žiadosť by mali vybaviť do konca roka. Teoreticky by od budúcej sezóny mohol na veľkých turnajoch hrať už za novú krajinu.

Na Slovensko v posledných rokoch jazdí častejšie. Za manželku si zobral Slovenku.

„Ale priamo s týmto nápadom, že by som hral za Slovensko, prišiel Rasťo Antala (viceprezident Slovenskej golfovej asociácie – pozn. red.). On je človek, ktorý má neustále veľa nápadov a hovorili sme o tejto možnosti asi dva roky. A teraz sme sa rozhodli, že to rozbehneme,“ opisoval 43-ročný Sabbatini.

„Možno to bude znieť trochu zvláštne, ale v poslednom období mi je Slovensko bližšie ako Južná Afrika.