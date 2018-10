Dúbravku čaká veľký deň, pred zápasom proti United dohováral spoluhráčom

Slovák proti Manchestru debutoval.

5. okt 2018 o 18:41 SITA

NEWCASTLE. Futbalisti anglického klubu Newcastle United absolvovali tento týždeň avizovaný hráčsky míting.

Ako referuje web chroniclelive.co.uk, jedným z hlavných rečníkov na ňom bol slovenský brankár Martin Dúbravka.

Stretnutie inicioval Dúbravka

Hráčom Newcastlu nevyšiel vstup do ligového ročníka 2018/2019, v doterajších siedmich kolách získali iba dva body a až päťkrát schádzali z trávnika s prehrou.

Dvadsaťdeväťročný Žilinčan to však odmieta pripísať ťažkému úvodu sezóny, v ktorom Newcastle hral s viacerými ašpirantmi na popredné umiestnenie.

"Prišiel som do Premier League, aby som hral proti mužstvám ako Manchester United na štadiónoch ako Old Trafford. Bude to pre mňa veľký deň, rovnako ako pre každého na ihrisku," uviedol Dúbravka pred sobotňajším stretnutím ôsmeho kola.

V ňom Newcastle vyzve domáci Manchester United (začiatok o 18:30).

"Napriek doterajším výsledkom sa všetci tešíme na tento zápas a nebojíme sa. Chceme uspieť. Aby sme to dokázali, musíme byť k sebe úprimní a komunikovať medzi sebou ako tím. Uvidíme, ako to napokon dopadne," doplnil Dúbravka, ktorý inicioval spomenuté interné stretnutie hráčov Newcastlu.

Proti United debutoval

Práve proti Manchestru United zažil Dúbravka 11. februára debut v anglickej Premier League. Bolo to krátko po príchode na hosťovanie z pražskej Sparty, ktoré sa po skončení minulej sezóny zmenilo na trvalý prestup.

Dúbravka vtedy proti hráčom slávneho súpera vychytal senzačné víťazstvo 1:0. Tentoraz nastúpi na ihrisku tohto súpera - v legendárnom Old Trafford.

"Ako to teraz dopadne? Je to stále Manchester United, navyše bude hrať doma. Nebudeme to mať ľahké, ale vynasnažíme sa uspieť," priznal Slovák.

"Osobne do každého zápasu nastupujem s tým, že chcem vyhrať. Rovnaké to bude aj proti Manchestru United. Bolo by skvelé, keby sa nám podarilo uhrať nejaký pozitívny výsledok," zaželal si.