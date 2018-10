Ani nad tým neuvažovali. Je to neuveriteľné, hovoria o nominácii Hancko a Mráz

Dvojicu mladíkov čaká v seniorskej reprezentácii premiéra.

6. okt 2018 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Až štyria hráči z najvyššej talianskej futbalovej súťaže figurujú v nominácii trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka na blížiace sa dve októbrové stretnutia - duel proti Česku (13. 10. o 15.00 h v Trnave) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a medzištátny prípravný zápas proti Švédsku (16. 10. o 20.45 h v Solne na predmestí Štokholmu).

Okrem dvojice opôr Mareka Hamšíka z SSC Neapol a Milana Škriniara z Interu Miláno sú v kádri aj obranca Dávid Hancko z AC Fiorentina a útočník Samuel Mráz z FC Empoli.

Obaja mladíci sú členmi reprezentácie SR do 21 rokov, obaja v lete zamierili z MŠK Žilina na Apeninský polostrov, majú už za sebou súťažnú premiéru v najvyššej talianskej súťaži a obaja môžu onedlho debutovať aj v najcennejšom drese.

"Nepremýšľal som nad tým, do ktorého tímu ma zavolajú. Skôr som si myslel, že pôjdem do dvadsaťjednotky, kde vrcholí kvalifikácia ME 2019," cituje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu slová 20-ročného Hancka.

"To, že ma povolal tréner Kozák do A-mužstva, prekonalo všetky očakávania. Neuveriteľne ma to teší. Je to pre mňa to najcennejšie, čo som mohol ako futbalista dosiahnuť a veľmi si to vážim," dodal Hancko.

Pridal sa k nemu aj o sedem mesiacov starší Mráz.

"Ani som nad tým neuvažoval, že sa teraz dostanem do nominácie prvého tímu. Myslel som si, že pôjdem s dvadsaťjednotkou, keďže sme po víťazstve na Islande stále v hre o majstrovstvá Európy. Prišla však pozvánka do najcennejšieho dresu, čo je neuveriteľné. Som maximálne šťastný."

Dozvedeli sa to, keď boli spolu

Obaja talentovaní slovenskí futbalisti sa informáciu o tom, že sú nominovaní do A-tímu na duely proti Česku a Švédsku, dozvedeli spoločne. Keďže v Taliansku sú od seba vzdialení iba pár kilometrov, trávia spolu veľa času.

"V klube som mal voľno. Spolu so Samom sme cez internet pozerali tlačovú konferenciu s trénerom Kozákom, ktorá bola naživo," konštatoval Hancko.

"Bolo to pre mňa neuveriteľné, snažím sa užívať si to. Už teraz sa teším na zraz, je to odmena za tvrdú prácu. Budem sa snažiť vydať zo seba maximum," pokračoval.

"Reakcia mojich najbližších bola skvelá, všetci mi to priali. Keď som volal rodičom, bol to krásny rozhovor. V Taliansku mi gratulovali spoluhráči aj členovia realizačného tímu. Písali mi aj chalani z dvadsaťjednotky i tréneri. Verím, že chalani zvládnu záverečný dvojzápas s Islandom a Severným Írskom a budeme môcť ďalej snívať o účastí na ME 2019," dodal Dávid Hancko.

Hanckov bývalý spoluhráč z MŠK Žilina Mráz poznamenal: "Správu o tom, že ma tréner nominoval, som sa dozvedel pri návšteve u Dávida vo Florencii: tréning v Empoli sme mali až na druhý deň popoludní, tak som bol u neho. Bola to príjemná situácia a vzájomne sme si pogratulovali," prezradil.

"Gratulácie prišli aj od najbližších, priateľov, spoluhráčov. Som vďačný za každú jednu správu. Potešili ma aj tí, s ktorými nie som v každodennom kontakte a spomenuli si. Verím, že im výkonmi budem robiť radosť aj naďalej.“

Mráz: Máme svetových futbalistov

Dvadsaťjedenročný rodák z Malaciek, ktorý pôsobil aj v Senici, priznal, že z miestenky do národného tímu bol dojatý.

“ Sú to pre mňa neskutočné chvíle a doteraz najväčšia pocta. Je to akási odmena za každodennú tvrdú prácu, ktorú odvádzam. „ Samuel Mráz, slovenský futbalista

"Keď som bol mladší, tak som sa na A-tím chodil pozerať a fandil som chalanom so šálom a vlajkou. Veď máme svetových futbalistov, čo potvrdzujú každý víkend. Teraz budem s nimi v jednej kabíne. Sú to pre mňa neskutočné chvíle a doteraz najväčšia pocta. Je to akási odmena za každodennú tvrdú prácu, ktorú odvádzam."

Po víkendových ligových povinnostiach v Taliansku neodcestujú Hancko s Mrázom spoločne na Slovensko.

"Možno sa s 'Hancim' dohodneme a na zraz reprezentácie do Senca dorazíme spolu v rovnakom čase," dodal Samuel Mráz pre web futbalsfz.sk.

Kozák počíta aj s ďalšími hráčmi dvadsaťjednotky

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pri zverejnení nominácie A-tímu na stretnutia proti Česku a Švédsku uviedol, že okrem dua Mráz a Hancko ráta aj s ďalšou dvojicou z aktuálneho tímu dvadsaťjednotky.

"Dávid Hancko je vo veľmi kvalitnom tíme z Florencie a vo veľkej konkurencii. Počítam s ním skôr na ľavej strane obrany, pretože Robo Mazáň má zdravotné problémy so slabinami a nehrá. Hancka chcem vidieť v akcii a určite dostane príležitosť," povedal 64-ročný Ján Kozák.

"To isté platí aj o Mrázovi. Oťukáva sa, v Empoli dostal šancu, strelil aj gól. Takisto chcem vidieť, ako sa mu bude dariť."

"Neskôr počítam aj s Denisom Vavrom a Lászlóom Bénesom. Nie som si však istý, či ich čas ešte prišiel. Niekedy im môže nominácia do A-tímu uškodiť. Prvý dojem je dôležitý a ak by niekto pôsobil zle, viezlo by sa to s ním. Sám som zvedavý, ako sa toho Mráz a Hancko teraz zhostia," uzavrel Kozák.