Disciplinárka trestala, tréner Trnavy Látal má pozastavenú činnosť

Konanie začali aj proti generálnemu manažérovi Spartaka.

6. okt 2018 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začala disciplinárne konanie proti trénerovi FC Spartak Trnava Radoslavovi Látalovi.

Do 9. októbra 2018 žiada menovaného o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu voči delegovanej osobe (výroky voči rozhodcovi s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky, nedodržanie príkazu rozhodcu v súvislosti s vykázaním a zahodenie identifikačnej karty) počas domáceho stretnutia 10. kola najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy so Slovanom Bratislava. Disciplinárna komisia zároveň Látalovi pozastavila výkon funkcie až do rozhodnutia DK SFZ.

Informuje o tom oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v novej úradnej správe.

Začali konanie aj proti Hoftychovi

Disciplinárka na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie začala disciplinárne konanie aj proti generálnemu manažérovi Spartaka Trnava Pavlovi Hoftychovi.

Menovaného žiada o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu (vstup do TZ, verbálne napadnutie rozhodcu) počas spomenutého domáceho stretnutia 10. kola Fortuna ligy so Slovanom Bratislava ako aj k hrubému nešportovému správaniu (verbálne napadnutie rozhodcu) po domácom stretnutí 8. kola Fortuna ligy s MŠK Žilina, tiež do termínu 9. októbra 2018.

Disciplinárna komisia SFZ zobrala na vedomie stanovisko druholigového FK Inter Bratislava a uložila klubu disciplinárnu sankciu - finančnú pokutu 200 eur za hrubé nešportové správanie divákov (hodenie plastového pohára s pivom do hráča domácich) počas stretnutia 10. kola II. ligy s domácim FK Poprad. Účastník Fortuna ligy FK Senica zaplatí pokutu 300 eur.

DK o tom rozhodla na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a záznamu o činnosti náhradného rozhodcu - za hrubé nešportové správanie divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú usporiadateľskú službu (vstup prezidenta domáceho klubu na hraciu plochu po ukončení stretnutia) počas domáceho zápasu 10. kola Fortuna ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Riešia aj správanie divákov

Na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistení nedostatkoch v stretnutí a záznamu o činnosti náhradného rozhodcu DK SFZ začala disciplinárne konanie voči trénerovi FC Nitra Ivanovi Galádovi a do 9. októbra 2018 žiada menovaného o písomné stanovisko vo veci vstupu do kabíny rozhodcov po stretnutí 10. kola Fortuna ligy s ŠKF Sereď.

Disciplinárka na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení začala disciplinárne konanie voči FC Spartak Trnava a žiada klub o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a hodenie plechovky na hraciu plochu) a nedostatočnú usporiadateľskú službu (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, fyzické napadnutie rodinných príslušníkov hlavného trénera hosťujúceho tímu v určenom sektore) počas domáceho stretnutia 10. kola Fortuna ligy so Slovanom Bratislava.

DK SFZ začala disciplinárne konanie aj voči ŠK Slovan Bratislava a žiada klub tiež do 9. októbra 2018 o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna) počas spomenutého stretnutia v Trnave so Spartakom.