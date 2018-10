Zažívajú najhorší vstup do ligy za tri desaťročia, Mourinho však má dôveru klubu

Manchester United neplánuje meniť trénera.

6. okt 2018 o 15:29 SITA

MANCHESTER. Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United napriek sérii nepriaznivých výsledkov naďalej verí v trénerské schopnosti Josého Mourinha. Viaceré britské médiá špekulovali, že k ukončeniu pôsobenia 55-ročného kouča na lavičke United príde už počas tohto víkendu.

Dôvodom mal byť najhorší vstup do ligového ročníka za ostatných 29 rokov, ako aj údajný konflikt s francúzskym stredopoliarom Paulom Pogbom.

Podľa informácii BBC však vedenie klubu v blízkej budúcnosti neplánuje nahradiť portugalského trénera.

Manchester United v sobotu večer na domácom štadióne Old Trafford privíta Newcastle, v drese ktorého by mal opäť nastúpiť slovenský brankár Martin Dúbravka. Domáci by v prípade straty bodov nezvíťazili v piatich zápasoch za sebou prvýkrát od roku 1998.

Zverencov Josého Mourinha následne čaká séria náročných stretnutí.

Z najbližších šiestich duelov odohrajú v Lige majstrov dvojzápas proti Juventusu Turín a v anglickej Premier League nastúpia proti FC Chelsea a mestskému rivalovi Manchestru City.