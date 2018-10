Slovan stratil body so Senicou, Ružomberok neprehral už šesť zápasov

Hlasy trénerov:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Na Podbrezovú sme sa zodpovedne pripravili, vedeli sme, že má dobrú prechodovú fázu a dobre organizovanú obranu. Chlapci to zvládli slušne. Dali sme šancu hráčom zo širšieho kádra, ktorí nehrávali dlhšie. Chceli sme rozložiť záťaž a vidieť ich aj smerom do budúcnosti. V prvom polčase bol zápas na šance vyrovnaný, no my sme boli efektívnejší, v druhom naša úspešná štandardka zlomila zápas v náš prospech. Chlapcov chválim za dobrý prístup a mentalitu. Viem, že v našej hre sú rezervy, ale pracujeme na ich odstraňovaní a posune krok po kroku dopredu. Sila kolektívu sa týždeň po týždni zvyšuje."

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Naoko to nevyzeralo zle, ale v zápasoch vonku nás zrážajú na kolená hrubé individuálne chyby. Aj to je dôvod, prečo sme neboli úspešní. V obrane aj v ofenzíve sme robili obrovské chyby, na druhej strane sme nepremenili veľké šance v rozhodujúcich chvíľach. Preto nie sme proti kvalitným tímom vonku úspešní. Chýbajú nám v týchto zápasoch skúsení Breznaník a Viazanko, ale pozitívne je, že mladí si vedia svoje miesta zastať. V závere sme dokázali loptu podržať a byť nepríjemní, ale bolo to vo fáze, kedy bol duel už rozhodnutý a šance sme nepremenili. Športovo však treba priznať, že Žilina bola trištvrte zápasu lepšia ako my a zaslúžene vyhrala."