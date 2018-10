Hádzanári Prešova v Lige majstrov prvý raz neuspeli, doma prehrali o gól

Hlasy po zápase:

Slavko Goluža, tréner Tatrana Prešov: "Na tento zápas sme sa dôsledne pripravili, pretože vieme o sile súpera. Nehrali sme dnes tak, ako sme si predstavovali. Spravili sme príliš veľa chýb. V prvom polčase sme síce odskočili protivníkovi na tri góly, ale nezúročili sme to. V druhom sme mali veľa príležitostí skórovať a strhnúť víťazstvo na našu stranu. Žiaľ, aj nevyužité šance nás dnes stáli lepší výsledok."

Oliver Rábek, ľavá spojka Tatrana Prešov: "V tejto fáze Ligy majstrov je každý zápas náročný a vyrovnaný. Potvrdilo sa to aj dnes. Čechovskí Medvedi hrali kvalitnú hádzanú, boli výborní v obrane aj v útoku. My sme mali viacero zaváhaní, oni nám odskočili na 3-4 góly a nás stálo veľa síl vyrovnať. Je škoda, že sa nám to nepodarilo strhnúť na svoju stranu."

Jakub Hrstka, ľavé krídlo Tatrana Prešov: "Vedeli sme, že nás nič ľahké nečaká. Do zápasu sme išli s cieľom vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Sme sklamaní. Diváci nás hnali vpred a aj preto cítime veľké sklamanie."