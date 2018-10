McGregor prehral, ale titul môže stratiť aj víťaz

Súboj o titul ľahkej váhy organizácie UFC skončil škandálom.

7. okt 2018 o 11:17 Miloslav Šebela

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. „Medzi nami nebude nikdy mier. Nikdy, nikdy, nikdy. Ja vravím, že vždy by ste sa mali pokúsiť zmieriť sa, ale ak to nejde, tak mierne medzi oči,“ vyhlasoval Conor McGregor pred sobotňajším súbojom o titul šampióna ľahkej váhy organizácie UFC.

Ír sa vôbec netají, že voči Rusovi Chabibovi Nurmagomedovovi, chová obrovskú nenávisť.

Vlani v New Yorku so skupinou svojich prívržencov dokonca napadol autobus, v ktorom bol jeho 30-ročný rival. Vtedy vykrikoval a do autobusu hodil veľký železný vozík. Neskôr sa prihlásil na polícii.

Ak by vyšiel, zabil by som ho

„Ak by vtedy neostal zalezený v autobuse, bolo by po ňom. Zabil by som ho,“ chvastal sa vtedy Ír.