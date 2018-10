Posledná Žilina obrala o body druhé Košice, Trenčín zdolal Miškovec

Hlasy trénerov:

Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny: "Sme radi za dva body, boli by sme ešte radšej, ak by boli tri. Na zápas sme boli pripravení. Vedeli sme, čo chceme hrať, a aj sa nám to podarilo dodržať dve tretiny. V tretej tretine nám dochádzali sily, máme niekoľko chorých hráčov, aj preto sme radi, že nasleduje krátka pauza. Dostali sme zbytočný tretí gól, ale sme radi za to, ako to dopadlo."

Roman Šimíček, Košice: "Začiatok nám nevyšiel, aj keď sme prvých desať minút hrali dobre. Z prvých štyroch striel sme však dostali dva góly a bola to pre nás trochu sprcha. Priebeh zápasu nám ukázal, že môžeme byť spokojní aj s bodom. Za dva by sme boli radšej, ale nejdeme aspoň domov naprázdno. Žilina hrala dobre, v tretej tretine jej možno došli sily. My sme mali tlak a veľa šancí, prestrieľali sme súpera, ale bohužiaľ sme nedali viac gólov."