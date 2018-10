Hráči City mali na dosah víťazstvo v Liverpoole, nepremenili penaltu

Riyan Mahrez premenil len sedem z dvanástich jedenástok.

7. okt 2018 o 21:24 SITA

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=293822988

LIVERPOOL. Nedeľňajší šláger 8. kola najvyššej anglickej súťaže 2018/2019 medzi futbalistami FC Liverpool a Manchester City zaostal za očakávaním.

Fanúšikovia, ktorí sa tešili na ofenzívne predstavenie v podaní zverencov Jürgena Kloppa či Pepa Guardiolu museli byť sklamaní.

Mužstvá v priebehu zápasu trafili do priestoru bránky dohromady iba štyrikrát, a tak bola logickým vyústením bezgólová remíza 0:0.

Prečítajte si tiež: Arsenal zničil Fulham na jeho trávniku, v šlágri kola gól nepadol

Avšak, napriek celozápasovej nude to tak nakoniec nemuselo byť. V 86. minúte mal Alžírčan Riyad Mahrez po faule liverpoolského stopéra Virgila van Dijka na Leroya Saného možnosť rozhodnúť z pokutového kopu, ale prestrelil.

Webová stránka BBC Sport pripomenula, že najlepší africký futbalista za rok 2016 Riyad Mahrez má spomedzi aktívnych hráčov v Premier League, ktorí zahrávali aspoň desať penált, najhoršiu úspešnosť v tejto štandardnej situácii - iba 58 percent.

Premenil len sedem z dvanástich jedenástok.

Van Dijk: Jedenástka bola nariadená správne

V minulosti bol na tom horšie akurát niekdajší útočník Aston Villy Juan Pablo Ángel (2001 až 2007), ktorý v priemere zahodil každý druhý pokutový kop.

"Uznávam, jedenástka bola nariadená správne. Nemalo by sa mi to stávať, som však šťastný, že z nej súper napokon neskóroval. Manchester City hral veľmi dobre, rovnako aj naše mužstvo. Pri penaltovom momente sme mali šťastie," vyhlásil po stretnutí pre Sky Sports Liverpoolčan Van Dijk.

"Bol to ťažký zápas proti šampiónovi z minulej sezóny, takže sme radi, že sme si udržali čisté konto. Chceli sme napraviť stredajšiu prehru v Lige majstrov s Neapolom (0:1) a myslím si, že sa nám to aj podarilo."

“ Uznávam, jedenástka bola nariadená správne. Nemalo by sa mi to stávať. „ Virgil van Dijk, obranca Liverpoolu

Koučovi Manchestru City Pepovi Guardiolovi sa v dueloch proti mužstvám Jürgena Kloppa nedarí - v ostatných ôsmich vzájomných stretnutiach triumfoval iba raz.

Po nerozhodnom výsledku sú obe mužstvá naďalej bez prehry v doterajšom priebehu ligového ročníka. Zhodne nazbierali po 20 bodov. Rovnako ako spomenuté duo je na tom aj londýnsky tím FC Chelsea, ktorý v nedeľu triumfoval v Southamptone (3:0).

Stones: Ukázali sme veľkú mentálnu silu

V minulosti sa predtým stalo iba raz (sezóna 2011/2012, pozn.), že až tri mužstvá mali po ôsmom kole nulu v kolónke prehier.



"Byť k niečomu veľmi blízko, to je vo futbale bežná vec. Riyad Mahrez na tréningoch cez týždeň kopal penalty ukážkovo, také niečo sa pritrafí. Dnes to bola taktická bitka. Remizovali sme 0:0 a myslím si, že neinkasovať na Anfielde je niečo, na čo by sme mali byť hrdí. Ukázali sme veľkú mentálnu silu," poznamenal zadák Manchesteru City John Stones.