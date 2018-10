Tréner označil jeho výkon za veľkolepý. Mbappé mohol dať aj 7 gólov

PSG dosiahol rekord.

8. okt 2018 o 8:51 (aktualizované 8. okt 2018 o 9:36) SITA a TASR

PARÍŽ. V 9. kole francúzskej Ligue 1 zvíťazili futbalisti parížskeho St. Germain nad mužstvom Olympique Lyon vysoko 5:0 a bol to zápas najmä jedného muža.

Nad všetkým čnel štvorgólový zápis mladíka v službách PSG Kyliana Mbappého.

Úvodný zásah zaznamenal už v 9. min z jedenástky Brazílčan Neymar.

Keď sa trochu preriedil priestor na ihrisku po vylúčeniach domáceho stopéra Presnela Kimpembeho a záložníka hostí Lucasa Tousarta, prišli chvíle Mbappého.

Tuchel: Mohol dať aj sedem gólov

Majster sveta z tohtoročného šampionátu v Rusku skóroval po zmene strán štyrikrát a bol hlavnou hviezdou večera v Parku princov.

"Možno nemal toľko šťastia v stredu v Lige majstrov proti Crvenej zvezde Belehrad (6:1). Následne však ukázal skvelú mentalitu. Proti Lyonu sa držal taktiky a odviedol pre tím mnoho práce.

Odmenou preňho boli štyri góly, aj keď ich mohol streliť aj päť, šesť či sedem. Bol veľkolepý. Spolu s Neymarom predstavovali pre súpera neustále nebezpečenstvo," povedal po stretnutí kouč PSG Thomas Tuchel, citoval ho web soccerway.com.

8 gólov dal v novej sezóne útočník PSG Kylian Mbappé.

"Dnes som mohol streliť aj viac gólov, ale nevyužil som ďalšie dobré šance," nezaprel v sebe maximalistu hrdina zápasu v rozhovore pre Canal+.

"Dôležité bolo tvrdo pracovať ďalej a nepochybovať o sebe. Vedel som, že mám podporu u mojich spoluhráčov. Vždy tvrdím, že pokiaľ sa útočník vie dostať do šancí, všetko je v poriadku," uviedol Mbappe, ktorý prišiel do PSG v lete minulého roka z AS Monako.

V novej sezóne Ligue 1 nastrieľal osem gólov, na ktoré potreboval len päť zápasov. Na rovnakej méte je aj jeho spoluhráč Neymar.

Hostia odišli z Paríža s nádielkou, hoci v držaní lopty a celkovom počte streleckých pokusov boli lepší.

"Hodinu sme hrali s Parížom vyrovnanú partiu, potom sa naše plány zrútili ako domček z kariet. Útočili sme s ôsmimi-deviatimi hráčmi a následne sme prepadávali v defenzíve. Musíme sa z tejto prehry poučiť," bilancoval tréner OL Bruno Genesio.

Obľúbil si ho aj Neymarov syn

Mbappé sa proti Lyonu presadil v 61., 66., 69. a 74. min. Stále iba 19-ročný mladík prezradil, že by jedného dňa rád získal Zlatú loptu.

"Prečo nie? Nič nie je nemožné. Ak budem naďalej napredovať, raz to možno príde a ak náhodou nie, nebude mi to prekážať," vyhlásil Mbappé, ktorý sa stal najmladším štvorgólovým strelcom v Ligue 1 za ostatných 45 rokov.

A to proti Lyonu ešte vybojoval pokutový kop.

"Každý vie, že je to výborný hráč. Mal ťažké obdobie, ale už ho prekonal a je pripravený všetko vyhrať. Dokonca aj môj syn si ho veľmi obľúbil. Keď som ho vzal na tréning St. Germain, neustále rozprával iba o Kylianovi," vyhlásil Mbappého spoluhráč z útoku Neymar.

Paríž St. Germain je vo francúzskej najvyššej súťaži naďalej bez straty bodu a úspešne mieri za obhajobou majstrovskej trofeje.

Deviatym víťazstvom v úvode sezóny zároveň vytvoril PSG nový francúzsky rekord.

Predošlý zápis patril Olympique Lillois, ktorý v roku 1936 zvíťazil v úvodných ôsmich ligových zápasoch sezóny.