Mak pôjde na zraz v dobrej nálade. Gólom rozhodol dôležitý šláger

Za Zenit dal jedenásty gól.

8. okt 2018 o 10:07 TASR

PETROHRAD. Slovenský futbalista Róbert Mak gólom v 65. minúte zabezpečil svojmu Zenitu Petrohrad víťazstvo nad FK Krasnodar (2:1) v nedeľňajšom šlágri 10. kola ruskej ligy.

Pre reprezentačného krídelníka to bol jedenásty presný zásah v jubilejnom 40. zápase za ruský klub.

"Konečne to prišlo. Prvýkrát v tejto sezóne som skóroval už aj v našej krásnej aréne. Som rád, že to bol víťazný gól," uviedol Mak pre svoju oficiálnu stránku.

Jeho gólová chvíľa prišla v 65. minúte, keď po prihrávke Driussiho nekompromisne skóroval pod brvno.

"Diváci videli výborný duel. V prvom dejstve mali šance hostia, no po zmene strán sme dominovali my, z našej strany to bol výborný výkon. V závere sme si to skomplikovali, no nakoniec sme to zvládli," dodal Mak.

Zenit sa odpútal na čele tabuľky, pred druhým Krasnodarom má šesťbodový náskok.

"Je to super. Na reprezentačný zraz pôjdem v dobrej nálade," dodal Mak, ktorý figuruje v nominácii trénera Jána Kozáka na zápas Ligy národov s Českom a prípravný duel vo Švédskom.

Národný tím má zraz v utorok v Senci.