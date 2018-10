Majster z Bystrice získal ďalšiu zámorskú posilu. Útočník Selleck má skúsenosti z NHL

Podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.

8. okt 2018 o 11:13 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Káder hokejistov Banskej Bystrice vystuží ďalšia zámorská posila.

Podľa informácií klubového webu sa novou posilou úradujúceho majstra Tipsport Ligy stal 30-ročný kanadský útočník Eric Selleck, ktorý podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Skúsenosti z NHL

Selleck má skúsenosti aj z NHL, v ročníku 2012/13 nastúpil v dvoch dueloch za Floridu Panthers, o dva roky neskôr hral za Arizonu Coyotes.

"Už dlhšie sme sa obzerali po silovom útočníkovi, takže sme radi, že sme ho nakoniec našli. Je to skúsený hráč s päťsto zápasmi v AHL.

Sľubujeme si od neho, že do mužstva prinesie energiu a dravosť. Zároveň veríme, že sa mu bude u nás dariť, uviedol športový manažér HC '05 iClinic Banská Bystrica Július Koval.

Dúfajú, že bude lídrom

Z príchodu novej posily sa teší aj tréner Bystrice Dan Ceman: "Potrebovali sme veľkého a dobre fyzicky staveného hráča na krídlo. Ericov profil je presne na to stavaný, hral na vysokej úrovni v AHL. Veľmi dobre korčuľuje, je veľký a silný útočník.

Síce nikdy nehral v Európe, ale má dobrú strelu, dobre forčekuje, čo my ako tím musíme zlepšiť a je výborný pred bránkou súpera. Hrá veľmi fyzicky a to nám do tímu treba. Taktiež veríme, že bude patriť k lídrom, pretože aj v AHL bol asistentom kapitána. Taktiež je použiteľný v oslabeniach, dobre blokuje strely."