Reprezentanta Šatku mal opľuť protihráč. Ten hovorí o vyplakávaní do novín

8. okt 2018 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Obranca FC DAC 1904 Dunajská Streda Ľubomír Šatka prispel exportným gólom z 25 metrov do siete brankára Zlatých Moraviec Martina Krnáča k víťazstvu domáceho favorita zo Žitného ostrova 3:1 nad FC ViOn vo víkendovom zápase 11. kola futbalovej Fortuna ligy 2018/2019.

Dvadsaťdvaročný slovenský reprezentant však informoval aj o nemilej udalosti, ktorú zažil počas tohto stretnutia - opľul ho španielsky protihráč José Casado.

"Chcel by som poznamenať, že hráč súpera s číslom desať (José Casado, pozn.) ma v zápase opľul do tváre. Nič také som v kariére doteraz nezažil. Stalo sa to v druhom polčase. Niečo mi vravel po španielsky, ja som mu vynadal po slovensky.

Arbiter mu potom dohováral a ako išiel popri mne, napľul mi do tváre. Rozhodcovi som o tom hovoril, ale on to nevidel," uvádza denník Šport vyjadrenie opory zadných radov DAC Ľubomíra Šatku.

Spomenutý španielsky stredopoliar José David Casado García sa tiež vyjadril k tejto udalosti, slová Šatku rezolútne odmieta.

"Nič také sa nestalo, určite som ho neopľul. Medzi sebou sme mali niekoľko slovných výmen. Viackrát sme na seba tvrdo narazili, ale všetko bolo v rámci pravidiel a zápalu pre hru. On je obranca, ja útočník, také veci patria k futbalu," skonštatoval 30-ročný Casado pre denník Šport a doplnil:

"Bol to pekný zápas, nerozumiem, prečo musí vyplakávať do novín. Nie som Slovák, keby som si mal po každom dueli vyliať srdce, čo všetko sa mi stalo na ihrisku, nemal by som žiadnych kamarátov."