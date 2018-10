Ďurica pekným priamym kopom rozhodol zápas. Prekvapil trénera aj protihráča

Druhý presný zásah pridal v nadstavenom čase ďalší Slovák Frederik Bilovský.

8. okt 2018 o 11:39 TASR

PRAHA. Skvele technicky realizovaným priamym kopom strelil slovenský stopér Ján Ďurica víťazný gól futbalistov Dukly Praha na ihrisku Karvinej v nedeľňajšom 11. kole českej ligy.

Hostia napokon vyhrali 2:0, keď druhý presný zásah pridal v nadstavenom čase ďalší Slovák Frederik Bilovský.

Ďuricov okamih prišiel v 64. minúte. Z priameho kopu asi z 18 metrov trafil ponad múr technickou strelou presne k ľavej žrdi a brankár domácich bol absolútne bez šance zasiahnuť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Boja sa ho, tak môže kopať

Dukla v tomto ročníku prvýkrát vyhrala vonku, stále je však v tabuľke na poslednom mieste a na trio Teplice, Slovácko a Olomouc stráca dva body.

Prečítajte si tiež: Triumf Dukly Praha zariadili Slováci, Stoch dal opäť parádny gól

"Ten kop bol skôr o technike a nie sile, pretože to bolo dosť blízko. Skúsil som len tak prekopnúť múr a vyšlo to. Ak sa to trafí dobre k žrdi, brankár to má veľmi ťažké, pretože stojí na druhej strane," citoval 36-ročného portál idnes.cz Ďuricu, ktorý priznal, že veľa podobných gólov v dlhej a úspešnej kariére nedal.

"Keď som bol v Rusku, tak tam som mal jeden podobný priamy kop. Ale väčšinou tam na to boli iní. Nepúšťali ma k tomu. Ale v Dukle som najstarší a každý sa mi bojí niečo povedať, tak som to skúsil," zasmial sa bývalý hráč Saturnu Moskva, Lokomotivu Moskva, Hannoveru či Trabzonsporu.

"Gól je pekný, ale vzhľadom na náš boj o záchranu je dôležité, že máme tri body, a že sa posúvame," dodal.

Takýmto gólom zariadil triumf Dukly Ján Ďurica

//tv.isport.blesk.cz/embed/5204821

Guba sa na neho hnevá

Tréner Dukly Roman Skuhravý síce netušil, že bývalý slovenský reprezentačný obranca má aj takéto schopnosti, ale o to príjemnejšie bolo prekvapenie:

"Ale páči sa mi, že v každom momente, či už v zápase alebo na tréningu, urobí presne to, čo má. Keď si staval loptu, tipoval som, že to pošle na stranu brankára. Som rád, že to vzal na seba náš najskúsenejší hráč."

Vyjadrenie Ďuricu po zápase

video //www.youtube.com/embed/97ntNLLXRbA

Ku rozhodujúcemu momentu zápasu sa vyjadril aj slovenský stredopoliar Karvinej Dávid Guba:

"Vedel som, že priame kopy vie kopať. Nikdy to ale neboli takéto technické strely. Väčšinou ich kopal z diaľky a dával do nich skôr razanciu, takže to možno bolo prekvapenie aj pre neho.

Krásny gól. Keď som bol mladší, pozeral som sa na neho v televízii. Poznám ho ako veľkú osobnosť slovenského futbalu. Zahrať si proti nemu bolo skvelé, ale dal nám gól, tak sa na neho hnevám."

Gól za Duklu dal aj ďalší Slovák - Frederik Bilovský