Slovenský talent: Ani Sagan nemôže v Bore povedať - zoberte tohto chlapca

Štoček odporúča mladým cyklistom Taliansko.

8. okt 2018 o 19:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA, Keď všetci siedmi slovenskí cyklisti odstúpili z pretekov s hromadným štartom na nedávnych majstrovstvách sveta v Innsbrucku, reprezentačný tréner Ján Valach bol kritický.

„Musíme sa zamyslieť, kde sme a či vytvárame kvalitnú konkurenciu medzi mužmi a pretekármi do 23 rokov. Či máme dosť klubov pre mladých cyklistov. V tomto momente je podľa mňa lepšie ísť súťažiť do zahraničia, ako si zvolil Matúš Štoček,“ hovoril Valach.

Do Talianska mu pomohol Peter Sagan

Devätnásťročný Žilinčan patrí medzi veľké slovenské nádeje. Vyrástol v Akadémii Petra Sagana a na domácich pretekoch často nemal konkurenciu. Ako žiak, kadet a junior získal viac ako 40 slovenských titulov.

Lenže keď vyrástol z juniorskej kategórie, rozhodol sa odísť do zahraničia.

Poslednú sezónu už jazdil v talianskom tíme Petroli Firenze – Masareti –Hopplá.

To nie je silná značka. Dokonca nepatrí medzi prokontinentálne či kontinentálne tímy. Inak povedané - nepatrí vo svetovej cyklistike do prvej, druhej, ba ani do tretej ligy. Je to amatérsky tím.

Matúš Štoček Devätnásťročný cyklista štartuje za taliansky tím Petroli Firenze – Masareti –Hopplá. Štoček vyrástol v Cyklistickej akadémii Petra Sagana. Okrem cestných pretekov jazdil aj súťaže v horskej a dráhovej cyklistike. Ako junior, kadet a žiak získal viac ako 40 slovenských titulov. Jeho najväčšími úspechmi sú 2. miesto z európskeho olympijského festivalu mládeže 2015 v cestných pretekoch či 8. miesto na ME v horskej cyklistike medzi kadetmi. V tejto sezóne skončil na Okolo Slovenska ako najlepší zo slovenských cyklistov. Na majstrovstvách Slovenska obsadil 4. priečku za trojicou z tímu Bora-Hansgrohe.

„Náš klub je niečo podobné ako Akadémia Petra Sagana na Slovensku. No mám tam super podmienky na tréning,“ vraví Štoček.

S angažmánom mu pomohol aj Sagan.

„Do Talianska som chcel ísť a s Peťom Saganom som sa na túto tému vlani po majstrovstvách sveta v Nórsku rozprával. Dokázal mi vybaviť klub vo Florencii,“ približuje Štoček.

Iné ponuky nemal. Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol pre taliansky tím, bolo to, že sú tam kvalitné súťaže.

„Ľudia okolo mňa mi hovorili, že ak chcem pokračovať v cyklistike, mám odísť zo Slovenska,“ potvrdzuje Valachove slová Štoček.

Najlepší na Okolo Slovenska

Preteky v Taliansku sú podľa mladého pretekára náročnejšie v porovnaní s tým, ktoré absolvoval doteraz.