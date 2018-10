Ich sebavedomie rastie i na tréningu. Slovenskí mladíci majú balkánsku náturu

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



SENEC. Boli spolu, keď im zrazu pípla textová správa. Na displeji telefónu svietilo - ste v nominácii seniorského tímu slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy proti Česku a Švédsku.

Pre oboch to bol šok. Vôbec to nečakali, keďže hrávajú v slovenskej dvadsaťjednotke, ktorá stále bojuje o postup na európsky šampionát.

Futbalisti Dávid Hancko a Samuel Mráz si svojimi výkonmi vypýtali miestenku v elitnej spoločnosti vedľa Mareka Hamšíka či Martina Škrtela.

A spolu s brankárom Adamom Jakubechom patria k trom nováčikom v seniorskej reprezentácii.

„Museli sme si pozrieť tlačovú konferenciu s trénerom Jánom Kozákom, aby sme tomu skutočne uverili. Keď sa to potvrdilo, boli sme v ošiali,“ priznal 21-ročný Mráz.

„Pocity boli úžasné, neočakávané. Je to najcennejšie, čo môže futbalista dosiahnuť,“ doplnil 20-ročný Hancko.

Ich nominácia bola otázkou času

Vlani spoločne hrávali slovenskú ligu za MŠK Žilina. V lete prestúpili do Talianska. Obranca Hancko za 4,5 milióna eur do Fiorentiny, útočník Mráz za 1,5 milióna eur do Empoli.

Obe mestá sú od seba vzdialené len tridsať kilometrov a vo voľnom čase sa obaja mladíci navštevujú.

“ Podľa vývoja kádra v reprezentácii bolo otázkou času, kedy budú nominovaní. Teraz prišiel vhodný moment z pohľadu hráčov i reprezentácie. „ Branislav Jašurek, hráčsky agent zo spoločnosti FairSport

„Keď nám prvý zápas odložili pre spadnutý most v Janove, hneď som išiel na zápas do Empoli,“ prezradil Hancko.

„Vždy je príjemné, keď máte pri sebe kamaráta. Keďže som v Taliansku sám, dni sa mi zdajú trochu dlhšie. Aj preto ich trávim buď na štadióne, alebo štúdiom taliančiny,“ dodal Mráz.

Obaja už po pár mesiacoch v Taliansku dokázali svoje kvality. Hancko odohral za Fiorentinu len polčas, ale predviedol v ňom kvalitný výkon. Mráz už zase strelil v Serii A svoj prvý gól.

Hancko a najlepší ľavý obranca na svete

Hancko je príkladom moderného obrancu. Vyniká dôraznou hrou a má kvalitnú rozohrávku i techniku. Je ľavák a môže hrať na kraji obrany i na pozícii stopéra.

„Vo Fiorentine si urobil slušné meno. Pred každým zápasom patrí medzi hráčov, ktorí môžu hrať v základnej zostave. Svoju premiéru zvládol výborne. V talianskych médiách to bola jedna z piatich najpozitívnejších správ daného kola,“ hovorí Jašurek.