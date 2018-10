Hamšík hrá menej a inak. Zvykám si na novú pozíciu, vraví

Uvoľní miesto Dudovi?

9. okt 2018 o 19:08 Pavol Spál

video //www.sme.sk/vp/37084/

Rozhovor pre denník SME: V Neapole je kapitánom, legendou, najlepším strelcom v dejinách klubu. V novej sezóne si však MAREK HAMŠÍK zvyká na nový post, musí viac brániť. Aj preto na prvý gól čaká dlhšie, ako bolo uňho zvykom. Legendárny tréner Carlo Ancelotti, ktorý tím prevzal pred sezónou, často rotuje hráčov a slovenský stredopoliar neraz sedel na lavičke, na čo tiež nebol zvyknutý. V sobotu čaká národný tím v Lige národov zápas proti Česku a Hamšík by mal byť opäť kľúčovým hráčom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V talianskej lige je váš Neapol na druhom mieste. Líder Juventus Turín sa po príchode Cristiana Ronalda zdá nezdolateľný, vyhral všetkých osem zápasov. Ako to vnímate?

„Talianska liga patrí medzi najlepšie na svete. Nie je to iba súťaž o Juventuse. Sú aj iné silné tímy ako AS Rím, milánske kluby. Je to vyrovnané aj napriek tomu, že Juventus všetkým odskočil.

Aj Turín však čaká mnoho ťažkých súperov. Nie je neporaziteľný, dá sa s ním súperiť. Do konca sezóny zostáva ešte veľa zápasov a dúfam, že sa na nich ešte dotiahneme.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ich sebavedomie rastie i na tréningu. Slovenskí mladíci majú balkánsku náturu

V Lige majstrov ste minulý týždeň zdolali Liverpool, finalistu Ligy majstrov a jeden z najlepších tímov sveta. Ako to hodnotíte?

„Liverpool má neskutočnú ofenzívnu silu, a my sme mu nedovolili ani raz vystreliť na bránku. To bola veľká fantázia.“

Ondrej Duda hrá v bundeslige v životnej forme, ale nastupuje na rovnakej pozícii ako vy v národnom tíme. V Neapole ste pod vedením kouča Carla Ancelottiho zmenili post a máte viac defenzívnych úloh. Zmierili by ste sa s tým aj v reprezentácii?