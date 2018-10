Tipsport liga má nového lídra. Stal sa ním Zvolen, ktorý uspel v deväťgólovom zápase

Hlasy po zápase:

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Som rád, že sme zvládli tento zápas, vedeli sme, že to bude ťažké. Mikuláš má húževnaté mužstvo, čo sa aj potvrdilo. V druhej tretine sme si vytvorili tlak, ale nedali sme góly. Mali sme viesť 4:1, no bolo 3:2. Potom sme začali hrať komplikovane a súper sa zrazu dostal k hre. Mali sme to hrať jednoduchšie, rýchlo cez stredné pásmo. Inkasovali sme zbytočné góly. Napokon sme to však zvládli, chcem hráčom poďakovať za dnešný výkon."

Anton Tomko, tréner L. Mikuláša: "Je to krutý výsledok pre nás vzhľadom na priebeh hry. Chceli sme hrať lepšie pred bránkou, čo sa nepodarilo. Domáci nám strelili hlavne góly spred bránky a to rozhodlo. Doťahovali sme sa, niektoré veľmi dobré možnosti však neskončili v bránke. Rozhodlo oslabenie v tretej tretine, kedy sme dostali gól na 5:3. Niektorí mladí hráči si zobrali na seba viac než unesú. Zvolen má kvalitu v útoku a to v tomto stretnutí potvrdil."