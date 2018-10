Bolta čaká zápas, ktorý môže rozhodnúť o jeho futbalovej kariére

Sezóna v Austrálii sa začína už čoskoro.

10. okt 2018 o 9:40 SITA

GOSFORD. Usain Bolt cíti, že sa blíži obdobie, ktoré môže rozhodnúť o jeho ďalšom smerovaní v profesionálnom futbale.

Donedávna najlepší svetový šprintér sa ocitol v nominácii jeho austrálskeho tímu Central Coast Mariners na piatkový prípravný duel proti druhodivíznemu tímu Macarthur South West United.

Celý zápas ešte neodohral

"Bude to pre mňa veľký zápas. Myslím si, že klub sa potom rozhodne, ako naloží s mojou kariérou. Osobne cítim, že sa zlepšujem, ale potrebujem odohrať čo najviac zápasov. Doteraz som sa zapájal do prípravy zväčša s rezervným tímom," povedal Bolt.

Austrálska najvyššia súťaž A-League sa začne 19. októbra, už o dva dni neskôr sa tím Central Coast Mariners predstaví v Brisbane proti Roar.

Držiteľ svetových rekordov na 100 a 200 m a tiež osemnásobný olympijský šampión by chcel byť pri tom. Doteraz nastupoval zväčša na pozícii krídelníka, ale nehral celé stretnutia.

Debutoval 31. augusta a odohral 20 minút. Druhý zápas si pripísal 19. septembra, v ktorom absolvoval celý polčas.

"V piatkovom zápase sa predstaví viacero hráčov z nášho 'áčkového' tímu. Dostanem teda lepšiu podporu, lebo sú futbalovo vyspelejší. Tréner mi vravel, aby som sa sústredil na svoj výkon čo najviac a využil šance, keď sa mi naskytnú," pokračoval Bolt.

Rozhodnutie môže prísť až v januári

Tridsaťdvaročný atletický multišampión cíti zjavný progres, odkedy sa rozhodol vymeniť šprintérske tretry za futbalové kopačky.

Atletickú kariéru ukončil po vlaňajších majstrovstvách sveta v Londýne.

"Je dobré, že tréneri sú spokojní s mojou fyzickou pripravenosťou, keďže budem hrať v základnej zostave. Je to veľký krok dopredu. Stále však neviem, či je to dostatočné na to, aby som hral aj súťažné zápasy," zamyslel sa Bolt.

Tréner Mariners Mike Mulvey sa už v septembri vyjadril, že je ochotný počkať do januára a až potom urobí finálne rozhodnutie týkajúce sa svojej nečakanej jamajskej šprintérskej akvizície.