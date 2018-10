Podľa Kloppa je zbytočnou súťažou. Liga národov opäť ponúkne atraktívne duely

Dôležité zápasy čakajú Anglicko.

10. okt 2018 o 10:40 SITA

BRATISLAVA. Európska futbalová Liga národov 2018/2019 ponúkne v októbrovom asociačnom termíne opäť množstvo zápasov.

Od štvrtka 11. októbra do utorka 16. októbra je na programe dovedna 46 stretnutí 3. a 4. kola skupinovej fázy.

Najzaujímavejšie konfrontácie sa budú konať v najvyšších dvoch divíziách.

Slováci na ňom zavŕšili postup

Už vo štvrtok sa v poľskom Chorzówe uskutoční zápas 3. skupiny A-divízie medzi domácimi Poliakmi a európskymi šampiónmi z Portugalska, ktorý nepriamo súvisí aj so Slovenskom.

Tamojší Sliezsky štadión zažije premiérové súťažné stretnutie od pamätného duelu zo 14. októbra 2009, v ktorom si Slováci pod vedením Vladimíra Weissa staršieho po víťazstve 1:0 vybojovali historický postup na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike.

Staručký štadión odvtedy prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, otvorili ho 27. marca tohto roka medzištátnym prípravným duelom Poľska s Kórejskou republikou (3:2).

"Starý štadión v Chorzówe bol nasiaknutý históriou. Na nás všetkých zapôsobil svojou atmosférou. Keď znela poľská hymna, bolo to úžasné. Možno to, čo vravím, niekomu príde hlúpe, ale ja to tak cítim," povedal niekdajší kouč Poliakov Leo Beenhakker (2006-2009) pre web sportowefakty.wp.pl.

Práve pod vedením tohto 76-ročného Holanďana na štadióne v Chorzówe dosiahlo Poľsko jedno z najväčších víťazstiev v 21. storočí - v kvalifikácii ME 2008 triumfovalo nad Portugalskom 2:1 po dvoch zásahoch Eusebiusza Smolareka a napokon dokráčalo až k premiérovému postupu na kontinentálny šampionát.

Poľsko nebude iba brániť

Portugalsko je pred októbrovými duelmi lídrom skupiny s tromi bodmi za triumf nad Talianskom, Poľsko má jeden bod za septembrovú remízu na ihrisku Talianska.

"Portugalsko je veľmi dobrý a organizovaný tím, ktorý dokáže kedykoľvek vyraziť do rýchleho protiútoku. Myslím si, že od víťazných ME 2016 sa ešte viac zlepšil," uviedol súčasný kouč Poliakov Jerzy Brzeczek podľa sport.pl.

"Kým vtedy hral dosť defenzívne, momentálne hrá viac smerom dopredu, pretože na to má lepšie predpoklady. Bude to zaujímavý zápas, dobrá previerka. Pobijeme sa o čo najlepší výsledok," pokračoval.

"Uvedomujeme si, že Portugalsko dokáže potrestať každú malú chybu, ale nebudeme iba brániť," dodal Brzeczek, ktorý po MS 2018 vystriedal vo funkcii Adama Nawalku.

V Chorvátsku bez fanúšikov

Vicemajstri sveta Chorváti vstúpili do Ligy národov debaklom v španielskom Elche (0:6).

Tentoraz si budú v 4. skupine A-divízie chcieť napraviť chuť domácim duelom proti Angličanom, ktorých pred tromi mesiacmi zdolali v semifinále svetového šampionátu v Rusku (2:1 po predĺžení - pozn. red.).

“ Už nemyslíme na duel v Španielsku. „ Chorvát Ivan Rakitič o prehre 0:6

Budú to však mať trošku ťažšie, keďže piatkový zápas v Rijeke sa odohrá bez prítomnosti fanúšikov. Chorváti pykajú za rasistické správanie svojich priaznivcov ešte v eliminácii na ME 2016.

"V Rijeke to určite bude ťažké, ale verím, že odohráme skvelý zápas. Nosiť národný dres je vždy česť, proti Anglicku zo seba vydáme maximum," povedal útočník Andrej Kramarič pre oficiálny web Chorvátskeho futbalového zväzu.

"Už nemyslíme na duel v Španielsku. Zápas s Anglickom je pre nás nová futbalová príležitosť," nadviazal stredopoliar Ivan Rakitič.

Španieli si môžu vybojovať istý postup

Angličanov okrem zápasu pri Jadrane čaká aj pondelňajší súboj v Španielsku. Anglický výber v septembri vo Wembley podľahol španielskemu 1:2.

Gareth Southgate. (zdroj: TASR/AP)

Ten si v Seville môže v predstihu zabezpečiť víťazstvo v skupine a tým pádom aj účasť na finálovom turnaji A-divízie.

Anglický kouč Gareth Southgate si uvedomuje, že prípadný neúspech v októbrových dueloch by mohol znamenať aj zostup jeho tímu o divíziu nižšie.

Zároveň však zápasy Ligy národov berie ako vhodnú príležitosť zapracovať do tímu ďalších mladíkov.

"Bude skvelé sledovať, ako títo mladíci dokážu v najbližších rokoch napredovať," povedal Southgate, ktorý pred niekoľkými dňami predĺžil zmluvu s anglickou Futbalovou asociáciou (FA) do roku 2022.

Súboj posledných majstrov sveta

Zaujímavé stretnutia sľubuje aj 1. skupina A-divízie. V nej sa Nemci v sobotu predstavia v Amsterdame proti Holanďanom a v utorok nastúpia v prestížnom súboji ostatných dvoch svetových šampiónov v Paríži proti Francúzom.

Septembrový duel Nemecka s Francúzskom sa skončil bezgólovou remízou.

"Pred nami sú dva dôležité zápasy. Nastúpime proti mužstvám, ktoré sú proti Nemecku vždy veľmi motivované. Sme si vedomí vážnosti týchto stretnutí," vyhlásil kouč Nemecka Joachim Löw podľa webu kicker.de.

"Nesúhlasím s krajanom Jürgenom Kloppom, ktorý povedal, že Liga národov je najzbytočnejšia súťaž na svete. Pre mňa ako reprezentačného trénera je to dobrá myšlienka, pretože môžeme hrať so špičkovými tímami," dodal.