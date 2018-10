Patril medzi najväčších favoritov. Alaphilippe na Okolo Lombardska nepôjde

Francúz cíti priveľkú únavu.

10. okt 2018 o 12:00 SITA

PARÍŽ. Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) nebude účastníkom sobotňajších klasických pretekov Okolo Lombardska, piateho a záverečného monumentu sezóny.

Víťaz nedávnych pretekov Okolo Slovenska nenaplnil na majstrovstvách sveta v Innsbrucku najvyššie ambície a skončil tam na desiatom mieste. Potom sa rozhodol, že pre únavu ukončí sezónu.

Jeho neúčasť sa vzťahuje aj na ďalšie dve talianske jednorazové preteky - Miláno - Turín a štvrtkové Gran Piemonte.

"Chcel som ísť na preteky do Lombardska, ale únava môjho tela je priveľká. Urobil som bodku za touto sezónou a tak je to správne," cituje Alaphilipa francúzsky športový denník L'Equipe.

Alaphilippe (26) bol pôvodne jedným z favoritov Il Lombardie, keďže pred rokom obsadil na tomto podujatí druhé miesto za Vincenzom Nibalim.

Rok 2018 bol pre Francúza jednoznačne najúspešnejším v kariére. Stal sa víťazom prestížnej jarnej klasiky Valónsky šíp aj pretekov Clásica San Sebastián či etapových pretekov Okolo Veľkej Británie a Okolo Slovenska.

Forma mu kulminovala aj v lete počas Tour de France, kde ovládol dve etapové koncovky a stal sa najlepším vrchárom slávnych pretekov. Celkovo v sezóne zaznamenal dvanásť víťazstiev.

"Táto sezóna trvala od februára do októbra a mal som v nej veľa cieľov, ktoré som chcel splniť. To všetko ma vyčerpalo mentálne aj fyzicky. V posledných dňoch mi chýbal čas na poriadnu prípravu, preto už bolo zbytočné ísť do Talianska. Rozhodol som sa pre oddych a už sa dívam smerom k ďalšej sezóne," dodal.