Keseg Števková vyhrala etapové preteky v Grécku, Haring bol druhý v Turecku

Slováci získali ďalšie body.

10. okt 2018 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti v horskej cyklistike zbierajú jeden úspech za druhým. Janka Keseg Števková aj Martin Haring v uplynulých dňoch získali pre Slovensko ďalšie body do olympijského rebríčka.



Skúsenej Keseg Števkovej sa podarilo zvíťaziť na etapových pretekoch na gréckom ostrove Kos.

"Po sérii dobrých výkonov za posledný mesiac potvrdila, že je momentálne v dobrej forme a dokáže poraziť aj papierovo silnejšie súperky. Druhá Katrin Stirnemannová je siedmou ženou z tohtoročných ME a zároveň aktuálnou majsterkou sveta v šprinte. Kratší formát týchto etapových pretekov na Kose jej teda mohol sedieť,“ poznamenal vedúci slovenskej výpravy na spomenutom podujatí Tomáš Legnavský.

Martin Haring. (zdroj: TASR)

Medzi mužmi bol v Grécku na 30. mieste Matej Baco.

Martin Haring sa na pódium dostal na pretekoch v Turecku. Člen Dukly Banská Bystrica obsadil druhú pozíciu.

"Do Turecka prišla aj dánska reprezentácia, pretekári z Francúzska, Talianska, Iránu, Japonska a štartovali aj domáci jazdci. V úvode sa to snažili kontrolovať najmä Dáni, vpredu jazdila skupina asi deviatich ľudí. V treťom kole som sa pokúsil odskočiť a vyšlo to. Najprv sme jazdili vo dvojici s víťazom Carstensenom, no ten mi ušiel a jazdili sme sólo. Až do konca sa mi podarilo udržať druhé miesto, z čoho mám veľkú radosť,“ prezradil Martin Haring.

Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského cyklistického zväzu (SZC).