Slovenského trénera v Česku urážal súperov hráč, zvažuje trestné oznámenie

Nič také som dosiaľ nezažil, tvrdí Dornič.

10. okt 2018 o 14:23 SITA

PRAHA. Miroslav Třetina, kapitán hokejistov Havlíčkovho Brodu, urážal slovenského trénera Hodonína Ivana Dorniča v sobotňajšom zápase ôsmeho kola českej tretej najvyššej súťaže.

Rodák z Bratislavy vyhlásil, že ak sa mu Třetina neospravedlní, podá naňho trestné oznámenie. Hodonín na pôde súpera podľahol jasne 2:6.

Dorniča však viac hnevalo práve správanie sa súperovho kapitána.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prišli mu aj SMS správy

"Dosiaľ som nič podobné nezažil. Používal všelijaké národnostné a rasistické urážky, ktoré nechcem konkretizovať. Neviem si to vysvetliť," cituje portál iDnes.cz niekdajšieho hráča Slovana Bratislava a Dukly Trenčín.

"Na všetko mám svedkov. Toto je najhoršie na dnešnej demokracii, každý si myslí, že si môže dovoliť hocičo. Ale sú isté pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Budem požadovať minimálne verejné ospravedlnenie," pokračoval Dornič.

“ Trestnému oznámeniu sa iba smejem. Riešia nejakú urážku na cti. Sme vari v šestnástom storočí na turnaji rytierov? „ Miroslav Třetina, kapitán hokejistov Havlíčkovho Brodu

Verbálny útok zaznamenal 56-ročný kouč aj po stretnutí. "Prišli mi nejaké 'esemesky', neviem od koho, v ktorých sa zase objavili národnostné urážky. Mám všetko archivované," povedal.

Dornič ďalej vyhlásil, že Třetinu videl prvýkrát v živote. "Poznám všetkých známych hokejistov, ale jeho som videl prvý raz. Môžem povedať, že takého kapitána by som nechcel," dodal slovenský kouč.

Na jeho slová reagoval tréner Havlíčkovho Brodu.

"Pán Dornič by sa mal starať o svoj tím, ktorý si vybral. Ja som si zvolil mojich hráčov a stojím za nimi. Miro si svoje odohrá na ľade a drží morálku v kabíne. Incident som nevnímal, viem iba, že išli po našom kapitánovi, pretože patrí medzi kľúčových hráčov," uviedol Jiří Čelanský.

Nech si vezme golema a pália na Slovensko

K situácii sa vyjadril aj samotný Třetina. "Nemyslím si, že by som sa mal ospravedlniť alebo to nejak riešiť. Beriem to tak, že čo sa stalo na ľade alebo medzi striedačkami je v hokeji bežné. Nejaké nadávky sú v každom zápase," uviedol.

"Dornič by si mal zamiesť najprv pred vlastným prahom, pretože stále niečo vykrikoval na našu striedačku. Má v tíme nejakého Fišeru - dvojmetrového golema, ktorého posielal na ľad iba preto, aby niekoho zranil," tvrdil Třetina.

"Zakričal som na Dorniča, nech si zoberie svojho golema a pália niekam na Slovensko. Lietali tam rôzne slová. Trestnému oznámeniu sa iba smejem. Riešia nejakú urážku na cti. Sme vari v šestnástom storočí na turnaji rytierov? Tým by som sa musel zaoberať asi každý zápas, keď ma niekto urazil," pokračoval.

"Keď sa nad tým zamyslím s odstupom času, je možné, že som použil nejaké nepekné slová. Ale beriem to stále v rámci zápasu. Dornič hral hokej, nejaké roky je tréner a neverím, že sa s niečím takým dosiaľ nestretol. Keby som ho stretol niekde vonku na ulici, nedovolím si to," zhodnotil 38-ročný center, ktorý má skúsenosti aj z českej extraligy.