Šampióna Veľkej pardubickej osedlá Váňa. Ale už mladší

Legendárny džokej môže vyhrať ako tréner.

10. okt 2018 o 16:40 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Nechal som si vystaviť licenciu na túto sezónu, hoci pani Váňovej sa to veľmi nepozdáva,“ vravel legendárny džokej Josef Váňa na jar pre Český rozhlas.

Výnimočnú atmosféru dostihov vraj chcel po rokoch zažiť opäť. A, samozrejme, myslel aj na ďalší štart na dostihoch, ktoré ho najviac preslávili - na Veľkej pardubickej steeplechase.

Lenže v posledných troch rokoch ho vždy zastavili problémy s bedrovým kĺbom.

„Chcel by som štartovať. Veď v tréningu jazdím tri kone. Tam to ešte ide, ale v dostihoch to je bez kondície horšie a horšie. Sám to cítim,“ priznal v marci.

Na Veľkej pardubickej štartoval 28-krát. A osemkrát zvíťazil. Naposledy v roku 2014 prišiel do cieľa s Tiumenom na 16. mieste.

V nedeľu 14. októbra si môže Josef Váňa pripísať ďalší triumf. Ale ani tento rok to nebude v sedle. Dosiahnuť ho môže rovnako ako vlani z pozície trénera.

Na štarte bude mať tri kone – No time To lose, Zarifa a Ange Guardian. Rodinu bude zastupovať v hlavných dostihoch ako džokej jeho syn Josef.

Veľká pardubická steeplechase Sú to najprestížnejšie a najstaršie dostihové preteky v Českej republike. Dlho mali prívlastok aj najťažšie dostihy. Jazdia sa od roku 1874. Dráha je dlhá 6900 metrov a má 31 prekážok. Najznámejšia je Taxisova priekopa. Rekordérom v počte víťazstiev medzi džokejmi je Josef Váňa. Vyhral osemkrát. Medzi koňmi je na čele Železník so štyrmi triumfmi. V roku 1937 zvíťazila jediná žena – Lata Brandisová. V roku 1909 nedobehol do cieľa ani jeden z koní.

Váňa: Favorit nemusí vyhrať

Práve Váňa junior osedlá vlaňajšieho víťaza a najväčšieho favorita No time To lose. Ten vlani senzačne vybojoval víťazstvo v úplnom závere. V Pardubiciach to bol jeho debut.

Naopak Váňov syn v Pardubiciach za jedenásť rokov nevyhral ani raz.

„Môže vyhrať. Prečo nie? Veď vlani dokázal poraziť aj iné kone," vraví Váňa pre český denník Sport.

"Ale znovu, ja som odjazdil skoro tridsať pardubických, v polovici z nich som sedlal favoritov a vyhral som len osemkrát. Nemusí vždy vyhrať len favorit. Na to treba mať hlavne šťastie. Veľkú vyhráte vtedy, keď prejdete cieľom,“ naznačuje legendárny džokej.

Pôvodne mal favorita sedlať džokej, ktorý ho vlani priviedol k víťazstvu – Jan Kratochvíl.

Lenže v septembri si zlomil ruku a ukázalo sa, že fraktúra je komplikovanejšia a musel ísť na operáciu.

Kosť sa odvtedy zahojila, lenže ruka zoslabla. Kratochvíl sa preto nádeje na obhajobu víťazstva radšej vzdal.

„Ruku mám stále ochabnutú. Nechcem sedieť na hlavnom favoritovi a nebyť pripravený. Neviem si predstaviť, že by som v tomto stave zvládol cválať sedem kilometrov a 31 prekážok,“ uznal Kratochvil pre Mladú frontu.

Preto ho v sedle favorita nahradí Josef Váňa mladší.

Legenda prežíva muky

"Pre mňa sú to hrozné muky sledovať dostihy z tribúny," vravel Váňa senior pred rokom.

Teraz bude vlastne rád, ak v nedeľu na nej nebude chýbať. Len pred pár dňami mu operovali bedrový kĺb, s ktorým mal roky problémy. Z nemocnice sa vrátil v utorok.

„Hlavne, že to mám za sebou. Chce to čas. Ale verím, že si čoskoro sadnem na koňa. Tak dlho som nebol v sedle, že ma z toho ničnerobenia rozbolel chrbát,“ vravel 65-ročný Váňa pre denník Sport.

Známi si vraj z neho uťahujú, že bez neho sa už v Pardubiciach nebude súťažiť.

„Už mi hovoria, že nie je možné, aby bola Veľká pardubická bezo mňa. Ak sa mi nezhorší stav, dúfam, že tam dorazím,“ dodáva.

Na štarte aj Slovák

V hlavných dostihoch sa v nedeľu predstaví 22 koní. Kým vlani bolo na štarte niekoľko silných francúzskych, tento rok je jediným zahraničným účastníkom sedemročný hnedák Vajgaros zo Slovenska.

Organizátori si myslia, že za menším záujmom sú nízke prémie. Celková dotácia na všetky súťaže je päť miliónov českých korún (193-tisíc eur). Víťaz hlavných dostihov dostane prémiu dva milióny (77-tisíc eur).

V Pardubiciach bude štartovať aj slovenský džokej Lukáš Matuský v sedle Vanduala.

Oproti minulým rokom by pred dostihmi nemalo pršať a pôda bude pevnejšia. Vstupenky na nedeľu sú už takmer vypredané. Priamy prenos vysiela Česká televízia na ČT 1 od 14.45.