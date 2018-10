Nadal pomáhal obetiam v gumákoch. Djokovič ho chce obrať o post jednotky

Zverenec Mariána Vajdu môže vytvoriť rekord.

11. okt 2018 o 12:47 Miloslav Šebela

BRATISLAVA, ŠANGHAJ. Pred pol rokom boli jeho výkony nepresvedčivé, nepatril medzi dvadsať najlepších hráčov sveta a jeho meno nevzbudzovalo taký rešpekt.

Lenže je tu október a Novak Djokovič vraví, že chce zaútočiť na pozíciu svetovej jednotky.

„Možno pred štyrmi – piatimi mesiacmi to vyzeralo ako nereálne, ale s tým čo som dosiahol za posledné mesiace, som v celkom dobrej pozícii, aby som mohol o prvé miesto v rebríčku zabojovať,“ vravel Djokovič pred štartom turnaja v Šanghaji.

Srbský tenista má šancu dosiahnuť, čo pred ním ešte nikto. V lete vyhral Wimbledon, US Open a turnaj Masters v Cincinnati, v rebríčku vyletel na druhé miesto.

Z posledných 23 zápasov vyhral 22. Zatiaľ poslednú prehru mu v osemfinále turnaja v Toronte pripravil grécky talent Stefanos Tsitsipas.

Taký skok ešte nik nedokázal

Zverenec Mariána Vajdu má vďaka senzačnej forme na dosah dokonca historický rekord.

Môže sa stať prvým tenistom od zavedenia renkingu, ktorý sa z pozície mimo top 20 posunie na prvú priečku. Rekord zatiaľ patrí Andrému Agassimu, ktorý sa na prvé miesto v roku 1999 dostal až zo 14. priečky.

Momentálne stráca na prvého Rafaela Nadala srbský hráč 1035 bodov. V Šanghaji si môže za titul pripísať tisíc bodov.

Do konca roka potom ešte bude hrať v Paríži a na šampionáte ATP World Tour Finals. To sú turnaje, na ktorých sa mu v minulosti na rozdiel od Nadala darilo. V Šanghaji získal doteraz tri tituly, v Paríži štyri a z finále ATP má až päť víťazstiev.

V Číne postúpil po hladkom víťazstve nad Marcom Cecchinatom 6:4, 6:0 už do štvrťfinále.

„Myslím, že som úplne iný hráč ako som bol na začiatku roku. Verím, že sa to ukáže aj na výsledkoch. Mám pocit, že herne som teraz veľmi blízko svojmu maximu,“ cituje Djokoviča Live tennis.

"Bojovali sme obaja o každú jednu loptičku, ale druhý set bol z mojej strany dokonalý," dodal Djokovič, ktorý vyhral v závere sedem gemov po sebe.

Nadal pomáha obetiam

Aj keby tento týždeň v Šanghaji nezvíťazil, je isté, že z tisícbodového náskoku Nadala výrazne ukrojí, keďže jeho rival momentálne nehrá.

Nadal v septembri odstúpil v semifinále US Open pre problémy s kolenom a odvtedy sa na kurty nevrátil. V Paríži by mal hrať, ale či sa dovtedy dá zdravotne do poriadku nie je isté.

S kolenom mal totiž problémy v závere sezóny aj vlani. Vtedy dokonca nedohral šampionát ATP a odstúpil po prvom zápase. Vo zvyšných stretnutiach prepustil svoje miesto náhradníkovi.

Španiel však v posledných dňoch na tenis nemyslel. Jeho rodný ostrov Malorku zasiahli prívalové dažde. V niektorých častiach padlo až 230 milimetrov zrážok za štyri hodiny.

Zrážky spôsobili veľké škody, niektoré obydlia zavalili nánosy bahna a vyžiadali si už desať obetí. Niekoľko ľudí je stále nezvestných. Pátranie pokračuje aj po päťročnom chlapčekovi.

Španielska hviezda bola v tom čase tiež na Malorke a rozhodla sa pomôcť rodinám postihnutým záplavami.

„Ponúkame pomoc a ubytovanie v Rafa Nadal Academia všetkým, ktorý to potrebujú,“ napísal Nadal na Facebooku.

Okrem toho si tenista obul gumáky a pomáhal odpratávať nánosy blata z postihnutých obydlí.

Medzi fanúšikmi si vyslúžil za to veľké sympatie. Mnohí ho označili za pravého šampióna.

Aj keby sa čoskoro vrátil na kurty, je skôr pravdepodobné, že prvá priečka bude na konci sezóny patriť jeho rivalovi, ktorý je v skvelej forme.

„Posledné tri mesiace naznačujú, že všetko je na správnej ceste. Som veľmi rád, že sa to takto zmenilo," dodal Djokovič.

Je celkom možné, že na post svetovej jednotky sa vráti v Paríži dva roky po tom, čo ho oň na rovnakom turnaji obral Andy Murray.