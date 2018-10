Bývalý mládežnícky reprezentant dostal ročný dištanc, lebo nenahlásil pokus o korupciu

Svedomie má čisté.

11. okt 2018 o 13:36 SITA

ZLATÉ MORAVCE. Meno slovenského futbalistu Michala Pintéra figuruje v kauze ovplyvňovania zápasov Fortuna ligy.

Dvadsaťštyriročný obranca tvrdí, že jeho svedomie je čisté, napriek tomu dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) dištanc na 12 mesiacov.

“ Dajte mi s Gešnábelom pokoj! Spoločne sme kráčali za víťazstvami, takže nechápem, ako sa mohol voči nám zachovať takto chrapúnsky. Snáď mu to život vráti. „ Michal Pintér

Za spoluhráčmi Pintérom a Petrom Orávikom mal prísť ofenzívny stredopoliar Róbert Gešnábel a navrhnúť im, aby ovplyvnili výsledok stretnutia proti AS Trenčín.

Hoci obidvaja odmietli, pokus o korupciu ani nenahlásili a teraz znášajú následky.

"Svedomie mám čisté a každému sa môžem pozrieť priamo do očí. Mužstvo by som nikdy nezapredal. Tvorili sme tím, vážim si, že som bol jeho súčasťou. Disciplinárka ma zrejme pochopila, ale pravidlá sú nastavené a vyfasoval som poriadne vysoký trest, čo ma zaskočilo.

Odmietol som byť akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný do ovplyvňovania výsledku zápasu s Trenčínom. Za mnou i Orávikom prišiel Gešnábel a povedal, že si traja rozdelíme sumu 10-tisíc eur. Odmietol som to a myslel si, že tým je to uzatvorené.

Postupom času som si viac a viac uvedomoval, že je to nezákonné. Napriek tomu som nechcel 'natrieť' spoluhráča. Teraz za to tvrdo pykám," povedal Pintér pre denník Šport.

Klub mu zrušil zmluvu

Rodák zo Zlatých Moraviec už nechce mať s niekdajším spoluhráčom Gešnábelom nič spoločné.

"Dajte mi s ním pokoj! Smial sa s nami, spoločne sme kráčali za víťazstvami, takže nechápem, ako sa mohol voči nám zachovať takto chrapúnsky. Nechcem použiť hrubé slovo, ale predviedol sa v plnej paráde a snáď mu to život vráti."

Po suspendácii zo strany DK SFZ potrestal Pintéra aj klub FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorý s ním ukončil spoluprácu.

Niekdajší mládežnícky reprezentant SR verí, že sa všetko obráti na dobré a ešte sa vráti do kolotoča súťažných zápasov. Voči verdiktu "disciplinárky" sa chce aj odvolať a zatiaľ si nehľadá zamestnanie mimo futbalového diania.

"V klube mi zrušili zmluvu a momentálne sa pripravujem individuálne. Na zápasy Zlatých Moraviec však budem chodiť a chlapcom naďalej držať palce. Po novom roku sa plánujem odvolať. Podľa toho, ako dopadnem, uvidím, ako ďalej. Mám 24 rokov, rozhodne sa plánujem vrátiť do vrcholového futbalu," uviedol Pintér.

Spoluhráči za nimi stoja

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce vyjadrili podporu Pintérovi s Orávikom a symbolicky do šatne zobrali ich dresy na stretnutie 11. kola Fortuna ligy do Dunajskej Stredy.

"Zasiahlo nás, čo sa stalo. Nikto z nás to nečakal. Navrhol som, aby sme zobrali dresy Orávika a Pintéra na Žitný ostrov, aby boli aspoň symbolicky s nami a aj verejnosť cítila, že sme sa na nich nevykašľali," povedal 32-ročný stopér Karol Karlík.

"Stojíme za Pintérom a Orávikom. Chceli sme im takto vyjadriť podporu a názor na skutkovú vec. Aby vedeli, že na ihrisku bojujeme aj za nich," dodal kapitán Zlatých Moraviec Martin Chren.

"Bolo to pekné gesto, ktoré jasne hovorí za všetko. Veľmi si vážim ich spolupatričnosť, nie je im ľahostajný náš osud, hoci nemôžeme byť s nimi na ihrisku," dodal Michal Pintér.